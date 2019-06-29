Adalet Bakanlığı Psikolog ve Sosyal Çalışmacı 276 personel alımı yapıyor!
Adalet Bakanlığı, bünyesine yapacağı çoğunluğu sosyal çalışmacı ve psikolog olmak üzere 276 personel alımı için açıklamalarını gerçekleştirdi. Toplam 1380 kişinin mülakata çağrılacağı Adalet Bakanlığı sosyal çalışmacı, psikolog personel alımı süreci, 19 Temmuz tarihine kadar başvuruya açık olacak. İşte, Adalet Bakanlığı'nın psikolog ve sosyal çalışmacı başta olmak üzere bazı alanlarda yapacağı personel alımı ilanından bazı detaylar
Adalet Bakanlığı, bünyesine yapacağı avukat, hizmetli, istatistikçi, psikolog ve sosyal çalışmacı personel alımı için ilanı yayımladı. Bakanlık ve merkez teşkilatına yapılacak olan 276 personel alımının 183'ünü sosyal çalışmacı ve psikolog kadrosuna ayıran Adalet Bakanlığı, ilanla ilgili detayları yayımladı. İşte, personel alımı başvuru süreci hakkında bazı bilgiler
ADALET BAKANLIĞI PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Ankara ve Rize Personel Eğitim Merkezi'nde çalıştırmak üzere 98 psikoloji mezunu, 85 sosyal hizmet ve sosyal hizmetler mezununu istiham edecek olan Adalet Bakanlığı, ilgili ilan kapsamında sözlü mülakata çağrılacak aday sayısını açıkladı.
KPSS'den 70 puan almanın ön koşul olacağı başvuru sürecinin detayları ise şu şekilde;
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