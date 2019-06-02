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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.06.2019 - 19:50, Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?

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Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı'nın 2019 yılında 11 bin personel alacağı açıklandı. Söz konusu haberin duyulmasının ardından, Adalet Bakanlığı personel alımının başvuru şartları ve alımların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti. Gül açıklamasında, adliyeler, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini ifade etti. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımının detayları...

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün duyurduğu çeşitli branş ve pozisyonlarda 11 bin personel alımının başvuru şartları ve başvuruların başlayacağı tarih henüz belli olmadı.

Söz konusu istihdam hakkında gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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