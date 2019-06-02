Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı'nın 2019 yılında 11 bin personel alacağı açıklandı. Söz konusu haberin duyulmasının ardından, Adalet Bakanlığı personel alımının başvuru şartları ve alımların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti. Gül açıklamasında, adliyeler, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini ifade etti. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımının detayları...
Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.
Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün duyurduğu çeşitli branş ve pozisyonlarda 11 bin personel alımının başvuru şartları ve başvuruların başlayacağı tarih henüz belli olmadı.
Söz konusu istihdam hakkında gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.
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