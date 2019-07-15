Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?
Adalet Bakanlığı bünyesinde 12 bin 713 personel alımına yönelik başlatılan süreçte sona gelindi. Adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken, infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi istihdamına yönelik 1 Temmuz 2019'da başlayan başvurular, kısa süre sonra sona erecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte, o konuya ilişkin bilgiler.
Adalet Bakanlığı personel alımına yönelik, Resmi Gazete'de verilen ilana göre, bakanlık bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ve şartları her pozisyon için ayrı ayrı değerlendirilecek. Bu bilgiler kapsamında bakanlıkta çalışmak isteyen adaylar, başvuru sürecine dair işlemleri tamamlarken, son başvuru tarihini de araştırmaya başladı. Peki, başvurular ne zaman sona erecek? İşte, Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı son başvuru tarihi.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Bakanlığa atamalara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek.
6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek.
Kadrolara 1 Temmuz Pazartesi başlayan başvurular, 16 Temmuz'a kadar sürecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ve şartları her pozisyon için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Dolayısıyla aşağıdaki linke tıklayarak size uygun ilanı seçebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra arama bölümüne "Adalet Bakanlığı" yazmanız, bakanlığa ait tüm ilanların listelenmesine imkan sağlayacaktır.
ATAMA NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
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