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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 12 bin 713 sözleşmeli personel alımında bulunacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alınacak personeller, Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğünde, çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı'na infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, şoför, teknisyen, aşçı, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve veteriner hekim gibi pek çok farklı branşta 12 bin 713 personel istihdam edecek. Yapılacak alımlarda KPSS şartı aranıyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımının detayları...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere, bu yıl 12 bin 713 personel alımı yapılacağını bildirdi. Bakanlığa atamalara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı zabıt katibi ve mübaşir alacak
Adalet Bakanlığı zabıt katibi ve mübaşir alacak

Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek.

Bakanlık bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak.

1099 sözleşmeli icra katibi personel alımı başvurusu nasıl yapılır
1099 sözleşmeli icra katibi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Alım yapılacak branşlar ise zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferciden oluşacak.

6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek.

CTE İnfaz Koruma Memuru alımı başvurusu nasıl yapılır
CTE İnfaz Koruma Memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kadrolara başvurular 1 Temmuz Pazartesi başlayacak, 16 Temmuz'a kadar sürecek.

Adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen atamalara ilişkin detaylı bilgi Bakanlığın internet sitesinden edinilebilecek.

Adalet Bakanlığı Psikolog ve Sosyal Çalışmacı 276 personel alımı yapıyor
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