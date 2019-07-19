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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 21:13, Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde 12 bin 713 personel alımında bazı branşlar için başvurular sona erdi. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi gibi alanlarda istihdamı yapılacak olan başvuruların ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuruları geçerli olan adaylar, bakanlığın belirlediği tarihlerde sözlü sınavlara katılma hakkı elde edecekler. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuya dair bilgiler.

Adalet Bakanlığı, personel alımıyla ilgili ilan detayları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre, Adalet Bakanlığı personel alımında bazı ilanlar için başvurular 16 Temmuz 2019 tarihinde tamamlandı. Bakanlığın belirlediği şartlara göre, personel alımlarında KPSS'de en az 70 puan esas alınacak. Başvuruları kabul edilen adaylar, bir sonraki süreç olan sözlü sınava tabii olacak. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımlarıyla ilgili bilgiler.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre,

Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı için:

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Teknisyen ve aşçı unvanı için;

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER?

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)  puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

2) Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

3) Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

 

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