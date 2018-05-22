Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru dahil toplam 14 bin 504 personel alıyor

Adalet Bakanlığı 14 bin 504 personel alımı için süreç başladı. Geçtiğimiz haftalarda bakanlık tarafından ilana çıkan Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı, 21 Mayıs Pazartesi günü başvuruya açıldı. İnfaz koruma memuru başta olmak üzere birçok alandan onlarca kişiyi kadrosuna dahil edecek olan Adalet Bakanlığı, bu başvuruların değerlendirilmesinin ardından adayları ikinci aşamaya, sözlü ve uygulamalı sınava davet edecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Birinci ilan ile adli ve idari yargıda görev yapmak üzere; 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi, 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför, 99 sözleşmeli teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 5493 personel alınacaktır.

Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Bu ilanın tüm detayları için tıklayınız

İkinci ilan ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ceza infaz kurumları tarafından sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7.467 personel alımı yapılacaktır.



Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Bu ilanın tüm detayları için tıklayınız

Üçüncü ilan ile icra dairelerinde istihdam edilmek üzere uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra kâtibi alımı yapılacaktır.



Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Bu ilanın tüm detayları için tıklayınız

Dördüncü ilan ile Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 10 avukat (tam zamanlı), 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) ile Bakanlığın Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Bu ilanın tüm detayları için tıklayınız

İNFAZ KORUMA MEMURU, DESTEK PERSONELİ, TEKNİSYEN VE BÜRO PERSONELİ ALIMI GENEL ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.



İCRA KATİPLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

İcra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;



a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, ŞOFÖR, TEKNİSYEN VE AŞÇI ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

PSİKOLOG,SOSYAL ÇALIŞMACI,AVUKAT, DESTEK VE HİZMET PERSONELİ ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c) Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.