Adalet Bakanlığı idare memurluğu öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitecek?
Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 300 idare memurluğu öğrencisi alım başvuruları devam ediyor. KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan şartı aranan 300 idare memurluğu alımlarında, adayların gündemine son başvuru tarihi gelmeye başladı. Peki, Adalet Bakanlığı idare memurluğu öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitecek?
Resmi Gazete'de verilen ilanla 19 Ağustos'ta başvuruları alınmaya başlanan 300 idare memurluğu öğrencisi alımında başvuru şartları daha önce açıklanmıştı. Yayımlanan ilana göre, adaylarda 18 yaşından küçük, merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranıyor. Başvuru işlemleri Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak. İşte, Adalet Bakanlığı 300 idare memurluğu öğrencisi alımının detayları...
BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
19 Ağustos'ta başlayan Adalet Bakanlığı idare memurluğu öğrenci alımı başvuruları 2 Eylül tarihinin mesai saati bitimine kadar devam edecek. Başvurularda posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
-Türk Vatandaşı olmak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 02/09/2019 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (22/07/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
-2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
5 AY EĞİTİM VERİLECEK
Sınavı kazanan adaylar 5 aylık hizmet öncesi eğitim görecek ve bu sürede 3 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık ödenecek.
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacak hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı sürdürülebilecek.
Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmi kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacak.
Eğitim merkezlerinde yatılı kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemeyecek.
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