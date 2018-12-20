Adalet Bakanlığı hakim ve savcı sınav yerleri açıklandı… ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama
2018-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM, adayları resmi internet sitesinin yanı sıra Twitter üzerinden de bilgilendirdi. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı sınav giriş belgeleri ‘aday işlemleri sayfası’ üzerinden görüntülenebiliyor.
Adalet Bakanlığı'nın yapacağı bin 600 hakim ve savcı alımı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav yapılacak. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı), 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da iki oturumda gerçekleşecek.
29 aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;
Sabah oturumu için; Adli Yargı testini alacak olan adaylar saat 10:00’dan, diğer tüm adaylar ise saat 11:00’den sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Öğleden sonra oturumu için ise Adli Yargı-Avukat testi alacak adaylar 15:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
ÖSYM'DEN SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
29 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Aralık 2018 tarihinde saat 12:00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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