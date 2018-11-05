Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman bitecek?
Adalet Bakanlığı bünyesine alınacak bin 600 hakim ve savcı için başvurular 1 Kasım'da başladı. Söz konusu alım ilanına başvuru yapmak isteyen kişiler, başvurular için son günün ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman bitecek? Başvurular için son gün ne zaman?
Adalet Bakanlığı'nın yapacağı bin 600 hakim ve savcı alımı için başvuru süreci başladı. Yapılan açıklamaya göre sınava başvurular, 01-08 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak. İşte, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımına ilişkin merak edilen detaylar...
YAZILI SINAV NE ZAMAN?
2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı), 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da iki oturumda yapılacaktır.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Sınava başvurular, 01-08 Kasım 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacaktır.
KILAVUZ DİKKATLİ İNCELENMELİ
Sınava başvuru yapacak adayların Ek’te yer alan ‘Adalet Bakanlığı Sınavları Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle