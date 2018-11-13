Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı'nın yapacağı bin 600 hakim ve savcı alımı için başvurular 8 kasımda sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından hakim ve savcı adayları sonuçların açıklanacağı zamanı merak etmeye başladılar. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 1-8 Kasım tarihleri arasında alınan hakim ve savcı alımı başvuruları sonrasında başvuruda bulunan adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
YAZILI SINAV NE ZAMAN?
2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı), 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da iki oturumda yapılacaktır.
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