Adalet Bakanlığı Ek-1 başvuru formu ve doldurma süreci hakkında detaylar
Adalet Bakanlığı'nın alım yapacağı kadrolar için talep ettiği ek-1 başvuru formu, kurumun resmi internet sitesinden edinilebiliyor. Ek-1 dosyasını edinmekte sıkıntı çeken vatandaşlar ise internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Adalet Bakanlığı Ek-1 başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı ilanlara göre ek-1 form doldurma işlemi, başvuru işleminin önemli aşamalarını oluşturacak.
Sınava girecek adayların Ek-1 başvuru formunu doldururken sınava başvuracağı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını(sınav merkezi) gösterir kısmı doldurması ve atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekecek.
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracak.
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