Adalet Bakanlığı CTE için Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen, Veteriner personel alımı yapacak
Ceza ve Tevkifevleri (CTE) için 171 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran Adalet Bakanlığı, ilanla ilgili detayları erişime açtı. Toplam 171 personel alımı hakkında bazı detaylar veren Adalet Bakanlığı, alımların psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve veteriner pozisyonlarında yapılacağını duyurdu. Peki, CTE 171 Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen, Veteriner personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ilana dair detaylı bilgiler
Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında CTE bünyesine yapılacak olan 171 kadro dağılımı; 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim olarak belirlendi. İşte, 22 Temmuz - 07 Ağustos tarih aralığında alınacak olan CTE 171 personel alımı başvurusu hakkında bazı bilgiler
CTE 171 PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI
Sözlü sınava, 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı 540 psikolog, 120 sosyal çalışmacı,180 öğretmen ve 15 veteriner hekim çağrılacaktır.
Adaylarda aranacak şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Psikolog unvanına başvuracak adaylar için psikoloji lisans, sosyal çalışmacı unvanına başvuracak adaylar için sosyal hizmetler lisans, öğretmen unvanına başvuracak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak, veteriner hekim unvanına başvuracak adaylar için veteriner hekimliği lisans programlarından mezun olmak.
•Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
•Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu, (sağlık kurulu raporu başvuru aşamasında gerekli olmayıp, sözlü sınav sonucu başarılı olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)
• Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
KPSS ŞARTI YOK MU?
Sözlü sınava girecek adayların isimleri ve sözlü sınava girecekleri yer ile sözlü sınav tarihi 02/09/2019 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden www.cte.adalet.gov.tr ilân edilecektir.
Sözlü sınava, 2’nci maddede belirtildiği üzere 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılacaktır.
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