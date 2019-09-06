Adalet Bakanlığı bin 300 hakim ve savcı alacak! Başvurular ne zaman başlıyor?
Adalalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Hakimevi’nde düzenlenen kahvaltıda yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan Gül, buradaki konuşmasında yıl sonunda bin 300 hakim ve savcı alınacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımının tarihi ve diğer detayları merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman?
Adalet Bakanı konuşmasında, yıl sonunda avukatlıktan 200, idari yargıdan 100, bin de mezunlardan olmak üzere toplam bin 300 hakim ve savcı alımı yapacaklarını açıkladı. Gözler şimdi hakim ve savcı alımının detaylarında. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Adalet Bakanlığı'nın yapacağı hakim ve savcı alımına ilişkin başvuru koşulları ve başvuru tarihi gibi detaylar henüz belli olmadı. Konuya ilişkin Bakanlık ya da diğer resmi kurum ve kişilerden açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle