Adalet Bakanlığı bin 169 mübaşir istihdam edecek! Mübaşir alımı başvuru şartları neler?
Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere bin 169 mübaşir istihdam edecek. Söz konusu ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, mübaşir alımı başvurularının ne zaman biteceği ve ilana başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, bin 169 mübaşir alımı başvuruları ne zaman bitecek? Mübaşir alımı başvuru şartları neler?
Adalet Bakanlığı ihtiyaç olan alanlara istihdama devam ediyor. Bu kapsamda, adliyelerde görevlendirilmek üzere bin 169 mübaşir alımı yapılacak. Bakanlığın yapacağı alımlarda KPSS şartının yanı sıra, bazı şartların da karşılanması bekleniyor. İşte, 2019 Adalet Bakanlığı mübaşir alımının tüm detayları...
Başvurular 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayıp, 16 Temmuz 2019 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecek.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
2018 yılında gerçekleştirilen KPSS'den 70 ve üzeri alanların başvuruda bulunabileceği Adalet Bakanlığı personel alımı için genel şartlar şu şekilde;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
ATAMA NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
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