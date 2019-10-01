AÃ§Ä±ktan ve naklen atama ile alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± 700Âicra mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mÄ± iÃ§in detaylar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. YazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navla 5-9'uncu dereceli kadrolara yapÄ±lacak olan 700 icra mÃ¼dÃ¼r ve icra mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mÄ± iÃ§in adaylar belirli sÄ±navlardan geÃ§ecek.Â

ADALET BAKANLIÄžI 700 Ä°CRA MÃœDÃœR YARDIMCISI ALIMI BAÅžVURU ÅžARTLARI NELERDÄ°R?



AdaylarÄ±n yazÄ±lÄ± sÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 35 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olmalarÄ± (doÄŸum tarihleri 1 Ocak 1984 ve daha sonra olanlar), hukuk fakÃ¼ltesi, adalet meslek yÃ¼ksek okulu, meslek yÃ¼ksek okullarÄ±nÄ±n adalet bÃ¶lÃ¼mÃ¼ veya adalet meslek eÄŸitimi Ã¶n lisans programÄ± mezunu olmalarÄ± gerekiyor.

BAÅžVURU NASIL YAPILIR?



SÄ±nav baÅŸvurularÄ± 7-14 KasÄ±m tarihlerinde elektronik ortamda Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) baÅŸvuru merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla veya bireysel olarak internet Ã¼zerinden Ã–SYMâ€™nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi Ã¼zerinde yapÄ±lacak. Posta yoluyla baÅŸvurular kabul edilmeyecek.



SÄ±nava girecek adaylar sÃ¶z konusu tarihler arasÄ±nda Ã–SYM'nin internet sayfasÄ±nda yer alan e-iÅŸlemler bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki Ã¶demeler alanÄ±ndan, kredi kartÄ± veya banka kartÄ± ile Ã–SYM adÄ±na 216 TL sÄ±nav Ã¼creti yatÄ±racak.



GeÃ§ baÅŸvuru tarihi olarak belirlenen 27 KasÄ±m'da baÅŸvuru yapacak adaylarÄ±n ise 324 TL Ã¶demesi gerekecek. GeÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan baÅŸvurularda sÄ±nav Ã¼creti aynÄ± gÃ¼n saat 23.59'a kadar Ã–SYM'nin internet sayfasÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek. GeÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan baÅŸvurularda sÄ±nav Ã¼creti bankalardan yatÄ±rÄ±lamayacak.



SÄ±nav Ã¼cretini yatÄ±rarak sÄ±nav baÅŸvurusunu tamamlayan adaylara Ã–SYM tarafÄ±ndan adaylarÄ±n hangi bina ve salonda sÄ±nava gireceklerini, sÄ±nav tarihini ve saatini gÃ¶steren SÄ±nava GiriÅŸ Belgesi dÃ¼zenlenecek.



SÄ±navÄ±n organizasyonu ve sÄ±navÄ±n uygulanmasÄ±, tamamen Ã–SYM'nin sorumluluÄŸunda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SÄ±nav gÃ¶revlileri Ã–SYM tarafÄ±ndan atanacak.



YAZILI SINAV 28 ARALIK'TA YAPILACAK



YazÄ±lÄ± sÄ±nav, Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ankara'da yapÄ±lacak. SÄ±nav saat 10.15'te baÅŸlayacak ve 90 dakika sÃ¼recek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.



SÄ±navda adaylara, 35 sorudan oluÅŸan genel yetenek ve genel kÃ¼ltÃ¼r testi ile 35 sorudan oluÅŸan alan bilgisi testi uygulanacak.



YazÄ±lÄ± sÄ±navda 100 tam puan Ã¼zerinden en az 70 almak kaydÄ±yla en yÃ¼ksek puan alandan baÅŸlamak Ã¼zere bin 400 aday, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava Ã§aÄŸrÄ±lmaya hak kazanacak.



SÄ±nav sonuÃ§larÄ± Ã–SYM'nin internet sayfasÄ±ndan duyurulacak, adaylarÄ±n adresine ayrÄ±ca sÄ±nav sonuÃ§ belgesi gÃ¶nderilmeyecek.



YazÄ±lÄ± sÄ±nav sonrasÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava katÄ±lmaya hak kazanan adaylarÄ±n, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n Ã–SYM ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinde ilanÄ±ndan itibaren 5 gÃ¼n iÃ§erisinde istenilen belgeleri Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°cra Ä°ÅŸleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirmeleri veya masrafÄ±nÄ± Ã¶demek ÅŸartÄ±yla Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla gÃ¶ndermeleri gerekecek.



YazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav sonucunda baÅŸarÄ±lÄ± olan adaylarÄ±n atanmalarÄ± kura ile yapÄ±lacak. SÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav tarihi, nihai sonuÃ§lar ile kura gÃ¼nÃ¼ ve yeri bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden ayrÄ±ca duyurulacak.