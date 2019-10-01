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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
01.10.2019 - 07:44, Son GÃ¼ncelleme:

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± 700 icra müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mÄ± yapÄ±yor! BaÅŸvuru nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

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Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± 700 icra müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mÄ± yapÄ±yor! BaÅŸvuru nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hukuk FakÃ¼ltesi, Adalet Meslek YÃ¼ksekokulu ve Adalet bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunlarÄ±nÄ±n baÅŸvurabileceÄŸi 700 icra mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸvuru tarihleri 7-14 KasÄ±m olacak. Ã–SYM tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan sÄ±nava katÄ±lacak olan icra mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± adaylarÄ±, bu sÄ±navÄ± geÃ§meleri halinde bir sonraki aÅŸamada sÃ¶zlÃ¼ mÃ¼lakata dahil olacak. Peki, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± 700 icra mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mÄ± baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, o detaylar

AÃ§Ä±ktan ve naklen atama ile alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± 700Âicra mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mÄ± iÃ§in detaylar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. YazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navla 5-9'uncu dereceli kadrolara yapÄ±lacak olan 700 icra mÃ¼dÃ¼r ve icra mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±mÄ± iÃ§in adaylar belirli sÄ±navlardan geÃ§ecek.Â 

ADALET BAKANLIÄžI 700 Ä°CRA MÃœDÃœR YARDIMCISI ALIMI BAÅžVURU ÅžARTLARI NELERDÄ°R?

AdaylarÄ±n yazÄ±lÄ± sÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 35 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olmalarÄ± (doÄŸum tarihleri 1 Ocak 1984 ve daha sonra olanlar), hukuk fakÃ¼ltesi, adalet meslek yÃ¼ksek okulu, meslek yÃ¼ksek okullarÄ±nÄ±n adalet bÃ¶lÃ¼mÃ¼ veya adalet meslek eÄŸitimi Ã¶n lisans programÄ± mezunu olmalarÄ± gerekiyor.

BAÅžVURU NASIL YAPILIR?

SÄ±nav baÅŸvurularÄ± 7-14 KasÄ±m tarihlerinde elektronik ortamda Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) baÅŸvuru merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla veya bireysel olarak internet Ã¼zerinden Ã–SYMâ€™nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi Ã¼zerinde yapÄ±lacak. Posta yoluyla baÅŸvurular kabul edilmeyecek.

SÄ±nava girecek adaylar sÃ¶z konusu tarihler arasÄ±nda Ã–SYM'nin internet sayfasÄ±nda yer alan e-iÅŸlemler bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki Ã¶demeler alanÄ±ndan, kredi kartÄ± veya banka kartÄ± ile Ã–SYM adÄ±na 216 TL sÄ±nav Ã¼creti yatÄ±racak.

GeÃ§ baÅŸvuru tarihi olarak belirlenen 27 KasÄ±m'da baÅŸvuru yapacak adaylarÄ±n ise 324 TL Ã¶demesi gerekecek. GeÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan baÅŸvurularda sÄ±nav Ã¼creti aynÄ± gÃ¼n saat 23.59'a kadar Ã–SYM'nin internet sayfasÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek. GeÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lan baÅŸvurularda sÄ±nav Ã¼creti bankalardan yatÄ±rÄ±lamayacak.

SÄ±nav Ã¼cretini yatÄ±rarak sÄ±nav baÅŸvurusunu tamamlayan adaylara Ã–SYM tarafÄ±ndan adaylarÄ±n hangi bina ve salonda sÄ±nava gireceklerini, sÄ±nav tarihini ve saatini gÃ¶steren SÄ±nava GiriÅŸ Belgesi dÃ¼zenlenecek.

SÄ±navÄ±n organizasyonu ve sÄ±navÄ±n uygulanmasÄ±, tamamen Ã–SYM'nin sorumluluÄŸunda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SÄ±nav gÃ¶revlileri Ã–SYM tarafÄ±ndan atanacak.

YAZILI SINAV 28 ARALIK'TA YAPILACAK

YazÄ±lÄ± sÄ±nav, Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ankara'da yapÄ±lacak. SÄ±nav saat 10.15'te baÅŸlayacak ve 90 dakika sÃ¼recek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.

SÄ±navda adaylara, 35 sorudan oluÅŸan genel yetenek ve genel kÃ¼ltÃ¼r testi ile 35 sorudan oluÅŸan alan bilgisi testi uygulanacak.

YazÄ±lÄ± sÄ±navda 100 tam puan Ã¼zerinden en az 70 almak kaydÄ±yla en yÃ¼ksek puan alandan baÅŸlamak Ã¼zere bin 400 aday, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava Ã§aÄŸrÄ±lmaya hak kazanacak.

SÄ±nav sonuÃ§larÄ± Ã–SYM'nin internet sayfasÄ±ndan duyurulacak, adaylarÄ±n adresine ayrÄ±ca sÄ±nav sonuÃ§ belgesi gÃ¶nderilmeyecek.

YazÄ±lÄ± sÄ±nav sonrasÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava katÄ±lmaya hak kazanan adaylarÄ±n, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n Ã–SYM ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinde ilanÄ±ndan itibaren 5 gÃ¼n iÃ§erisinde istenilen belgeleri Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°cra Ä°ÅŸleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirmeleri veya masrafÄ±nÄ± Ã¶demek ÅŸartÄ±yla Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla gÃ¶ndermeleri gerekecek.

YazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav sonucunda baÅŸarÄ±lÄ± olan adaylarÄ±n atanmalarÄ± kura ile yapÄ±lacak. SÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav tarihi, nihai sonuÃ§lar ile kura gÃ¼nÃ¼ ve yeri bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden ayrÄ±ca duyurulacak.

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