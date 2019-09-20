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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı 29 sözleşmeli personel alacak - Başvuru şartları neler?

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Adalet Bakanlığı 29 sözleşmeli personel alacak - Başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı, 29 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 23/09/2019 tarihinde başlayıp, 07/10/2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Adaylar; bu ilânda belirtilen unvan/branşlardan sadece birine başvuru yapabilecekler. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı ilanında yer alan detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda B grubu puan sırası ile her bir branş için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre, 29 mühendis pozisyonuna personel alımı yapılacak.

Bu kapsamda 1 harita mühendisi, 8 inşaat mühendisi, 8 makine mühendisi, 5 elektrik-elektronik mühendisi, 3 elektrik mühendisi, 2 elektronik mühendisi, 1 jeoloji mühendisi ve 1 çevre mühendisi pozisyonlarına başvuracak adayların 2018 KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almaları gerekecek.

Sınav başvuruları 23 Eylül'de başlayacak
Başvurular 23 Eylül'de başlayıp 7 Ekim'de mesai saati bitiminde sona erecek. Adaylar başvurularını "Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde bakanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapabilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" üzerinden ilan edilecek.

Ataması yapılacak personelin brüt sözleşme ücreti ise hizmet yıllarına göre aylık 5 bin 210 lira 57 kuruş ile 5 bin 713 lira 61 kuruş arasında olacak.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c) 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar:

Son başvuru tarihi itibarıyla ilan edilen unvan/branşlarda Yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuruda İstenecek Belgeler:

1- Başvuru Formu (EK-1) (Bu ilânda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan form kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

2- Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (İlgili öğrenim kurumunca onaylanmış suret kabul edilebileceği gibi belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca da onaylanabilecektir.)

3- 2018-KPSS sonuç belgesi,

4- Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2) (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),

5- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan, 

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