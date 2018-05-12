Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 15 bin personel alımı duyurusunun ardından gündem maddesi oldu. Kadrosuna birçok alandan alım yapacağını duyuran Adalet Bakanlığı, çoğunluğu infaz koruma memuru, zabıt katibi ve icra katibi olan 24 farklı alanla ilgili önümüzdeki süreçte açıklama yapacak. İşte, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru süreci hakkında bazı bilgiler

PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için beklenen duyuruyu yaptı. İnfaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda yapılacak olan personel alımı, 2018 yılı içerisinde gerçekleşecek.

İlanın duyurusu, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı. İşte o ilan;

"Adalet Bakanlığı 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacak.

Buna göre; 2018 yılı içerisinde yaklaşık 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İstihdamı sağlanacak personeller Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevlendirilecek.

Planlanan istihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda alım gerçekleştirilecek."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 25 Nisan Çarşamba günü yaptığı açıklamada alımla ilgili duyuruyu şu şekilde yapmıştı;

"Bu sene mezun olan öğrenci arkadaşlarımız için bu sınavı da açacağız ve inşallah yakın zamanda, bu sene sonuna kadar göreve başlamak üzere toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacağız. Hükümetimiz olarak yine gençlerimizden bu anlamda istifade edeceğiz, yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız. Bakanlığımız bünyesine 15 bin 500 personel alımı gerçekleşecektir."

Alımla ilgili ilanların önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI İÇİN DAHA ÖNCEKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLMUŞTU?

Daha önceki dönemde açılan infaz koruma memuru alımı ilanında adaylardan şu şartlar talep edilmişti;

a) Türk Vatandaşı olmak,



b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,



e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,



f)Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,



g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;



Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)



h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)



Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,



Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)