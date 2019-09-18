Adalet Bakanlığı 1300 Hakim ve Savcı alımı için başvuru nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek olan 1300 hakim ve savcı alımı için detayları paylaşan Devlet Personel Başkanlığı (DPB), 31 Ekim ve 7 Kasım tarihleri arasında başvuruları kabul edecek. Peki, Adalet Bakanlığı 1300 hakim ve savcı alımı için başvuru şartları neler olacak? İşte, Adalet Bakanlığı 1300 hakim ve savcı alımı başvuru bilgileri hakkında bazı bilgiler
Adalet Bakanlığı 1300 hakim ve savcı alımı için başvuru bilgileri, kurumun resmi internet sitesinden yayımlandı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı Adalet Bakanlığı personel alımı için hakim ve savcı alımı başvuru ekranı, 31 Ekim ile 7 Kasım tarih aralığında açık olacak. Peki, 1300 hakim ve savcı alımı için başvuru şartları neler olacak?
ADALET BAKANLIĞI 1300 HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
2019 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;
1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 200 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı,
alınacak olup, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2019 Pazar günü Ankara’da iki oturumda yapılacaktır.
a) Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümü için başvuru yapan adaylar, Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına başvuran adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
b) Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri sınavın sabah oturumunda saat 10.00’da, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, sınavın sabah oturumunda saat
10.00’dan sonra öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
c) İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece İdari Yargı Sınavına veya sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 11.00’de tamamlanacaktır. Adaylar, saat 11.00’den sonra
sınav binalarına alınmayacaklardır.
d) Adli Yargı-Avukat Sınavı için de başvuru yapan adayların öğleden sonra oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sınava başvurular, 31 Ekim - 7 Kasım 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
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