Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklama ile Adalet Bakanlığı'na 11 bin 78 personel istihdam edileceği bildirildi. İşe alınacak olan personeller, adliyeler, Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak. Açıklamanın ardından, bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adayların gözü başvuru şartları ve tarihlerine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı 11 bin 78 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, bakanlık bünyesinde 11 bin 78 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Gül'ün yaptığı açıklama ile, bakanlıkta çalışmak isteyen adayların başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili araştırmaları başladı. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar.
Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.
Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün duyurduğu çeşitli branş ve pozisyonlarda 11 bin personel alımının başvuru şartları ve başvuruların başlayacağı tarih henüz belli olmadı.
Söz konusu istihdam hakkında gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.
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