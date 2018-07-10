Adalet Bakanı'ndan yeni dönem açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gül'ün açıklamaları özetle şöyle: "Bugün arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Önümüzdeki dönem yapılacakları değerlendirdik. Hiçbir vatandaşımız, etnik düşüncesinden, doğduğu yerden, inancından, yaşam tarzından dolayı asla öteki olmayacak. Uygulamada varsa eksiklikler bunu gidermek boynumuzun borcu. Daha fazla hukuku, özgürlüğü hep beraber inşa edeceğiz. Biz de bakanlık olarak bu vizyona katkı sunmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye hükümet sistemi krizlerini geride bırakmak adına çok önemli bir mesafe kat etmiştir. Bunun kurucusu da milletimizin de kendisidir. 200 yıldır Türkiye hep bir takım mesafeler almış ama ya darbelerle, ya vesayetlerle Türkiye 10 yıl ileriye gitmişse, 20 yıl geriye getirilmiştir. Şimdi hükümet krizleri geride kaldı.

Elbette yeni bir sistemin kuruluşu ki parlamenter sistemin 150 yıldır geleneği olmasına rağmen sürekli değişiklikler gerekiyordu. Yeni bir sistemle elbette bir takım değişiklikler, ihtiyaçlar geçiş süreci olacaktır.

Ama tüm bunların hepsi milletimizin daha az bürokrasinin, daha fazla insanın ve değerlerinin öne çıktığı bir yönetim sistemini arzuluyoruz.

Buna ayak uyduramayanlar olursa bunlar da elbette yine kendileri millete hizmet etmede aksaklık yapanlar da elbette kendi sistemi içerisinde artık bu hantallıktan uzaklaşacak mekanizmalar olacak.

Yine üst yönetimle ilgili vatandaşa hizmet duygusunu oy almış bir cumhurbaşkanına ayak uyduracak şekilde bir üst yönetim sistemi kuruldu.

Dolayısıyla daha fazla hizmet odaklı ve insan odaklı icraatları göreceğiz diye ümit ediyoruz. Böyle de olacaktır. Dünkü o tabloyu bu milletin adamına, cumhurbaşkanı olarak seçen, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, özgürlüğü için destek veren tüm milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır."