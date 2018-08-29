Adalet Bakanı'ndan Pendik'teki olayla ilgili flaş görevlendirme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdalet Bakanı'ndan Pendik'teki olayla ilgili flaş görevlendirme
GeriGündem Adalet Bakanı'ndan Pendik'teki olayla ilgili flaş görevlendirme
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
29.08.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı'ndan Pendik'teki olayla ilgili flaş görevlendirme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adalet Bakanı'ndan Pendik'teki olayla ilgili flaş görevlendirme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te çocuk parkında silahla ateş açılarak bir çocuğun yaralanması olayının adli sürecinde ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi.

Pendik’te parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ın sırtından yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla şüpheli B.B. önce serbest bırakılmış sonrasında ise tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece  dün tutuklanmıştı. 

TALİHSİZ KÜÇÜK KIZ: "SİLAHLANMAYA HAYIR"

B.B Maltepe Cezaevine gönderilirken tutuklanmanın ardından yaralanan kız, anne ve babası konuştu. Olayda sırtına mermi çekirdeği isabet eden küçük kız, "Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır" dedi.

Hiranur ve ailesi karardan memnun
daha fazla video için

HİRANUR’UN BABASI : EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Hiranur’un babası Hasan Demircan, Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz de sevinçliyiz. Sonuçta ateş edilen yer belli. Ateş edilen yerde tanıklar var, çocukların gördükleri şeyler var. Bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra da dikkatli bir şekilde yürütülür. Ve hak edilen ceza verilir" diye konuştu.

"BUGÜN ÇOK ŞÜKÜR MUTLU EDEN HABER GELDİ"

Anne Serenay Demircan Bugün bizi mutlu eden haber geldi çok şükür sonunda. Günlerdir perişan olduk. Hastane hastane dolaşıyoruz. Ayrıca bu adamın dışarıda olması bize rahatsızlık veriyordu. Bunu yaptı. Karşısındaki bir çocuktu. Bayram günüydü. Bayram günü çocuklar sevindirilir. Çocuklara ateş açılmaz. Bunu yapan kişinin cezasını da çekmesi lazımdı. Bugün çok şükür mutlu eden haber geldi. Çok mutluyum, konu komşu hepimiz de çok mutluyuz. Birkaç gündür konuşuyorduk. Dedik ki önüne gelen çıksın eline silahını alsın millet bireysel silahlanmaya geçsin. Herkes kendi adaletini kendi sağlasın. Bu çok yanlış dedik günlerdir konuşuyoruz. Sadece kendi çocuğum için değil bu sitede kızımın yanında oynayan başka çocuklara da denk gelebilirdi. Benim kızım şanslıydı bu durumu bu şekilde atlattık. Ama ya diğerlerine gelseydi ya da başka bir şeyle sonuçlansaydı. Bundan sonra o adamı içeri atmışlar bize ne faydası olacaktı ki." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürünü böyle uğurladılar

Gaziantep’te büyük operasyon

Eşini bıçaklayıp balkondan atmıştı... O adam için flaş karar