Adalet Bakanı'ndan ‘idam cezası’ açıklaması!
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül idam tartışmaları ile ilgili açıklamasında “bu konu parlamentonun vereceği bir karardır” dedi.
Adalet Bakanı Gül, kadına yönelik şiddetle ilgili “Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlamento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir. Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız" ifadelerini kullandı.
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