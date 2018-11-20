Adalet Bakanı'ndan AİHM'in Demirtaş kararına tepki
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AİHM'in "Demirtaş serbest bırakılsın" kararına tepki gösterdi. Gül, "Nihai kararı Türk yargısı verir" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi. Adalet Bakanı karara ilişkin, "Nihai kararı Türk yargısı verir" dedi.
Gül, "Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir" ifadelerini kullandı.
AİHM, Kasım 2016'dan beri Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın siyasi sebeblerle tutuklandığını belirtti. AİHM bugün açıkladığı kararında "Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine" hükmetti.
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