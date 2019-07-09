Adalet Bakanı’na üç yardımcı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan üç yeni Adalet Bakan Yardımcısı atadı. Erdoğan’ın imzasıyla dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Adalet Bakan yardımcılıklarına Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş atandı.
Erdoğan, eski Adalet Bakan yardımcıları Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu’nu Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atamıştı. Boş bulunan bakan yardımcılıkları bu atamalarla doldurulmuş oldu. AK Parti Bursa milletvekili olan Birkan, Bursa Barosu Başkanlığı, Uğurhan Kuş ise Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştı.
GÜL: HAYIRLI OLSUN
Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.
İŞTE YENİ YARDIMCILAR
AK Parti Milletvekili 1967’de Trabzon’da doğan Zekeriya Birkan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. Bursa Barosu Başkanlığı da yapan Birkan, 25 ve 26’ncı dönemlerde AK Parti Bursa Milletvekilli olarak görev yaptı. Birkan, evli ve üç çocuk babası.
CTE Genel Müdürü 1970 yılında Rize’de doğan Şaban Yılmaz, 1993’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şaban Yılmaz evli ve iki çocuk babası.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı 1973’te Sivas’ta doğan Uğurhan Kuş, 1997’de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Kuş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu. Kuş, evli ve üç çocuk babası.
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