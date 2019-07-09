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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU/ANKARA
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı’na üç yardımcı

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Adalet Bakanı’na üç yardımcı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan üç yeni Adalet Bakan Yardımcısı atadı. Erdoğan’ın imzasıyla dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Adalet Bakan yardımcılıklarına Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş atandı.

Erdoğan, eski Adalet Bakan yardımcıları Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu’nu Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atamıştı. Boş bulunan bakan yardımcılıkları bu atamalarla doldurulmuş oldu. AK Parti Bursa milletvekili olan Birkan, Bursa Barosu Başkanlığı, Uğurhan Kuş ise Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

GÜL: HAYIRLI OLSUN

Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.

İŞTE YENİ YARDIMCILAR

AK Parti Milletvekili 1967’de Trabzon’da doğan Zekeriya Birkan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı. Bursa Barosu Başkanlığı da yapan Birkan, 25 ve 26’ncı dönemlerde AK Parti Bursa Milletvekilli olarak görev yaptı. Birkan, evli ve üç çocuk babası.
CTE Genel Müdürü 1970 yılında Rize’de doğan Şaban Yılmaz, 1993’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şaban Yılmaz evli ve iki çocuk babası.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı 1973’te Sivas’ta doğan Uğurhan Kuş, 1997’de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Kuş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu. Kuş, evli ve üç çocuk babası.

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