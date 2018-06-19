Adalet Bakanı'ndan çarpıcı sözler

Habertürk TV canlı yayında konuşan Gül şunları söyledi:

Hapis cezasını getirebilecek bir düzenlemeyle, bir caydırıcı düzenlemeler hazırlığımızı yaptık.

Kanunlaştıracağımız ilk yasa hayvanları korumaya ilişkin bu düzenlemeler olacaktır. Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var.

MAĞDUR HAKLARI

Yine Bakanlar Kurulu'nda sunumumuzu yaptık. Bu seçim kararıyla beraber Meclis tatile girdiği için gelmedi. Hem hayvanları koruma kanunu hem de mağdur hakları kanunu çıkacaktı.

Mağdur olan kişinin bir takım hakları getirildi ama biz yeterli görmüyoruz. Mağdurlar hem internet üzerinden her an erişebilecekleri, uğramış olduğu mağduriyeti neyse hangi hakları var, bu konuda çok önemli bilgilendirmeyi yapacağız. Tazminattan istihdama varıncaya kadar... Tazminat hususunda çalışmalarımızı yine yaptık. Önemli bir konu. Miktarıdır, suçun durumuna, mağduriyetin durumuna göre çalışmalar yapılıyor.

Mağdur oldu belki işinden oldu, sosyal hayattan koptu, mağdurların yanında olabileceğimiz bir kanun tasarısı hazırladık.

Diyelim ki kadın ve çocuk mağdur oldu.

Aynı mahallede suçun failiyle beraber yaşıyor. Korumasına yönelik suçlunun farklı şekillerde tedbiri, cezaevinden çıktı bununla ilgili tedbirler, bu konularla ilgili düzenlemeler yaptık.

Biz çocukları icraya para yatırarak görme işine son vereceğiz. Eşyayı teslim eder gibi bir para yatırıyor... Yine müracaatını yapacak ve para ödemeyecek.

FETÖ'NÜN İADESİ KONUSUNDA YENİ BİR SÜREÇ VAR MI?

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili Türkiye titizlikle çalışılmıştır.

Bizim Amerika olan temaslarımızın hepsinde Gülen'in iadesi masadadır.

Bu konuda bir iddia atıldı 'Amerika’dan biri aradı' diye. Türkiye bütün işlerini uluslararası hukuka uygun yapar. Geldiler, sonrasında CHP genel başkanı da söyledi eksiklik olmadığını. Bu konudaki iddialar yalanlandı. Bu konuda yapılması gereken her şey yapılmıştır.

AMERİKA'DAN BİR ADIM BEKLİYOR MUSUNUZ?

Dışişleri bakanlığı heyetiyle beraber, adalet bakanlığından arkadaşlarımız bu çalışmaları beraber yürütüyorlar.

Münbiç ile ilgili de önemli adımlar atıldı. Bir iki gündür gelişmeler de başarıyla sağlandı.

Bu konuda Türkiye'nin ilişkileri kazan-kazan ilişkileri. Bu temaslarımız devam ediyor.

Yakında yine bir araya gelinecek. Adalet bakanlığından da çalışma grup toplantısına katılacaklar. Burada başlıklar, her iki ülkenin ilgilendiği hukuki konular, iadeler oldu. Bundan sonra da devam edecek.

Ben diyalogların daha olumlu şekilde gittiğini görüyorum.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA'DA OLDUĞU İDDİASI... YENİ BİR BİLGİ VAR MI?

Bu konuyla ilgili Almanya'ya bir müracaatımız oldu. Mahkemelerden gelen talep iletildi. Almanya gerekli çalışmaları başlattığı bilgisini aldık.

Ama henüz 'yakalandı, görüldü, aldık, yakaladık' şeklinde herhangi bir bilgi gelmedi. ama olumsuz bir netice de gelmedi.

Bu konuyla ilgili Alman makamlarının titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü düşünüyoruz.

Uluslararası hukuk, ikili ilişkiler de bunu gerektirmektedir.

FETÖ SORUŞTURMALARI NE DURUMDA?

Zabıt katibinden ceza infaz koruma personeline, hakimine savcısına kadar büyük bir özveridir. Ben bu gayreti takdir ediyorum.

Yoğun mücadele yapıldı hala devam ediyor. Temel amaç, suçlu ile suçsuzu ayırt etmek. Suçlu ise bu hükmün verilmesine yönelik gayret içerisindedir.

4 bin hakim ve savcı ihraç edildi. O dönemki yargılama olsaydı, bazı örnekleri gördük. Herkesin çuvalın içine girdiği, yargıyı kendi ideolojisinin aygıtı olarak görüyorlardı.

Ama bu sene sonuna hemen hemen tamamının nihayete ereceğini görüyoruz. Burada herkesin ceza aldığı yargılama sonucu yok. Müebbet hapis de var, 20-30 yıl hapis cezası da var, beraat eden de var.

Köprüde şehitlerimiz var, erlerin hepsi alınmış. Ama hiçbir şekilde suçu yoksa mahkemeler beraat veriyor.

TAKİPSİZLİK VE BERAAT KARARI VERİLENLERİN İADESİYLE İLGİLİ SÜREÇ İŞLETİLECEK Mİ?

Burada yargılamadan bizim beklediğimiz, Türk yargısı bağımsızdır. Milletimiz darbeye girişen kişilerin en ağır şekilde cezasını almasını bekliyor.

Bu örgüt diğer örgütlere benzemiyor. Kriptolu bir örgüt. Bakıyorsunuz adam şurada öğretmen. Bu adamın darbe ile ne ilgisi var? Askerlerin imamı olarak mahkeme, istihbarat tespit ediliyor. Bu konuda titizlik devam ediyor, asla gevşeme söz konusu olamaz. Böyle bir zaafiyet olamaz.

Ama ihraçlarla birlikte, bakanlıklar ihraçları yaptı. Ama zaman içerisinde görüldü, bazı kişilerin irtibatı olmadığı anlaşılıyor.

OHAL Komisyonu kuruldu. Gözden kaçan yeni gelişmelere göre, araştırmaya ihtiyaç var. Bu kuruldu ve işlemeye başladı.

CEZAEVLERİNDEKİ DOLULUK ORANLARI... BİR PROJE VAR MI? AF TARTIŞMALARI DA VARDI.

Burada özellikle cezaevlerindeki doluluğun artmasının sebeplerinden birisi cezaların artırılmış olması. Uyuşturucu, hırsızlık, yağma, cinsel istismar cezalarının artırılması.

Daha önce yüzde 66 oranında cezaevlerinde kalırken, cinsel istismar fiilini işlemiş birisi yüzde 66 yatıp çıkıyordu. Ama düzenlemelerle caydırıcı olmak adına, hem cezaları artırdık, hem de infazını artırdık. Teröristler ne kadar yatıyorsa, yüzde 75 yatıyor. Cinsel suçlarda uyuşturucudan yatanlar bu kadar yatacak.

Bu konudaki tedbirlerimizi alıyoruz.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ AÇIKLAMALARI...

Milletimiz sandığa gitti. Bu değişikliği, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul etti. Mürekkebi kurumamışken, siz çıkıp 'ey millet yanlış karar verdiniz. biz eski sisteme, eski Türkiye'ye dönmek istiyoruz' demek. Millete, 'siz cahilsiniz, siz anlamıyorsunuz, siz yanlış karar verdiniz' diye millet iradesine saygısızlık olarak düşünüyoruz.

Biz dedik ki Cumhur ittifakı olarak, milletin iradesinin daha güçlü yansıması için önemli değişiklik dedik. Karşıda da herkes tezini ortaya koydu.

bir daha eskiye döneceğiz demek, yapılan referandumu ve milletin iradesini yok saymaktır

İki tane genel başkanın dudağında Türkiye'yi yönetme devri eskide kaldı. Kanun değişikliğiyle mümkün değil, kanunla yapamaz. Bu değişiklik ancak anayasa değişikliğiyle mümkün. Millet zaten tercihini ortaya koydu.

Cumhur ittifakı reformcu, yenilikçi bir ittifaktır. Karşı tarafta da yıkım ittifakı gibi, yıkmak durdurmak eskiye dönüş vaat ediyor. Milletimiz bu iddiaları kabul etmiyor.

19 TEMMUZ İTİBARİYLE OHAL KALKACAK MI? SEÇİMLE İLGİLİ GÜVENLİK SIKINTISI GÖRÜYOR MUSUNUZ?

OHAL ile ilgili bizim yaklaşımımız, bir darbe girişimi oldu, anayasa hükümlerinin uygulanması anlamında bir zorunluluktu.

Terörle etkin mücadele yaptık. Hem içeride hem dışarıda operasyonu yaptık. Afrin'de operasyonu yaptık. Bu büyük bir Türkiye destanıdır. Bunu yaparken Türkiye rutin, olağan döneme geçebilecek, hukuki ve güvenlik anlamında bir iklime kavuşmuştur.

Son tedbirlerimizi de güvence altına alarak tekrar değerlendirilecektir.

Türkiye AK Parti iktidara geldiğinde, ilk işimiz OHAL'i kaldırmaktı. Reformlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Tedbirlerimizi alarak, sürekli OHAL ile devam edecek yaklaşımda değiliz.

Seçim güvenliğine ilişkin bir kanun değişikliğini yaptık. Ve AYM'ye götürdü muhalefet. AYM de düzenlemelerin anayasaya uygun olduğuna karar verdi.

Seçim güvenliğinin esası, anayasadaki seçme hakkının özgürce gerçekleşmesidir. Bu konuda tedbirlerin alınmasına ilişkindir.

Yani her sandıkta, her sandığın başında 5 siyasi parti ıslak imzalı o sandığın sonucunu almaktadır. Dolayısıyla Türkiye bugün de seçimi çok güvenli şekilde yapacaktır.

Şimdiden daha plakalar veriliyor. Bari plakaları değiştirin. "Oy pusulaları oluyor" diye şimdiden olumsuz neticeye kılıf bulmak için yalan şeylere başlandı. Böyle bir şeyin kabulü mümkün değil.

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