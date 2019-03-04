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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.03.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den önemli uyarı: Sigorta şirketlerine ve simsarlara kanmayın

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Avukat mesleğinin ikamesi yoktur. Trafik kazalarında ya da başka şekillerde avukatın önüne geçerek sigorta firmalarına ya da bu işin simsarlarına asla bir hak edeceğim diye vatandaşlarımız kapılmasınlar hak aramanın ya da savunmanın en temel unsuru avukattır" dedi.

Sivas Adliyesi ziyaretinin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok şükür adliye personelimizin özellikle mübaşirlerimizin bize teşekkürleri oldu. Çünkü Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle arkadaşlarımız genel idare hizmetler sınıfına geçti. Çünkü hak ettikleri bir talepti. Uzun yıllar bekledikleri bir konuydu. Bu hususta mübaşirlerimizin bu haklı talebine de bizlerde sözcülük yaptık. Hamdolsun büyük bir hayal gerçekleşmiş oldu" dedi.

Hâkim ve savcıların soruşturmalarla yargılamaları büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürdüğünü söyleyen Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Adalet, devletin temeli ve adaletin temeli de hukuk. Terörle çok etkin bir mücadele yapan bir devletiz. Tüm bu mücadeleyi yaparken FETÖ başta olmak üzere iki kırmızı çizgimiz var. Bunlardan biri kararlılıktır. FETÖ başta olmak üzere ülkemizin hukukunu, bağımsızlığını, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Türkiye'yi hukuk devleti çizgisinden kimse uzaklaştıramayacaktır. Hukuktan başka hiçbir üstün güç, hiçbir kişi veya kurum yoktur. Hukukun üstünlüğünü daha da geliştirici çalışmalar yapacağız. İkinci kırmızı çizgimiz, bunu yaparken adalet ve hakkaniyet çizgimizden asla ayrılmayacağız. Suçluyla masum vatandaşı birbirinden ayırt ederek tüm bu mücadele yapılmaktadır. Bu da bizim diğer kırmızı çizgimizdir. FETÖ ile mücadele ederken FETÖ'nün üslubu ya da o örgütlerin üslubu, usulüyle değil, hukukun emrettiği usulle bu mücadeleyi yapmak temel kırmızı çizgimizdir. Hukuk devleti olmanın diğerlerinden farkı budur. Terörle mücadele ederken de hukuktan ayrılmamak bizim temel yaklaşımımız temel prensibimizdir. Hâkim, savcı arkadaşlarımız tüm personellerimizle bu çabayı bu şekilde göstermektedirler."

'YARGI REFORM BELGESİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ'

Yargı Reform Belgesi'nin son halini kamuoyu ile yakın zamanda paylaşacaklarını ifade eden Bakan Gül, "Çok önemli kararlar almış durumdayız. Bu çerçevede hâkim ve savcı atamalarında 70 puanın getirilmesi önemli bir aşamadır. Bu sene 6 bin hâkim ve savcı arkadaşımız meslek içi eğitime tabi tutulacaktır. Hâkimler ve Savcılar Kurumumuz bunun planlamasını yaptı. Duruşmalara engel olmadan bu çalışmayı yapacağız" dedi.

55 BİN VATANDAŞ İFTİRADAN KORUNDU

Adliyede kimsenin lekelenmediği bir yargılama sürecinin titizlikle devam ettiğini belirten Bakan Gül, "Türkiye'de 55 bin vatandaşımız hakkında soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. Genel soyut iftiralarla hakkında savcılığa şikayette bulunulmuş ama başsavcılarımız bu iftirayı görmüş, hiçbir şekilde evine, işyerine polis göndermeden lekelenmesini önlemiş, 55 bin vatandaşımız çıkarmış olduğumuz bu kanun ve düzenlemeyle, yargı mensuplarımızın titiz çalışmasıyla 55 bin vatandaşımız lekelenmemiş, evine ve iş yerine polis gitmemiştir. Bunu daha da güçlendireceğiz. Bizim temel yaklaşımımız adaletin, hukukun korunması, geliştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesidir" ifadelerini kullandı.

'AVUKATLIK MESLEĞİNİN İKAMESİ YOKTUR'

Avukatlık mesleğinin ikamesinin bulunmadığını belirten Bakan Gül, "Trafik kazalarında ya da başka şekillerde avukatın önüne geçerek, sigorta firmalarına ya da bu işin simsarlarına asla bir hak edeceğim diye vatandaşlarımız kapılmasınlar. Hak aramanın ya da savunmanın en temel unsuru avukattır. Avukatlık mesleğinin ikamesi yoktur. Hiçbir şekilde, alternatif çözüm yolları da dahil, avukatlığı ortadan kaldırmaz. Bu konuda da her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu şekilde hak kaybına uğramasını elbette biz de kabul edemeyiz. Bu konuda bir haksızlığa veya hak ihlalini uğradıklarını düşünmeleri halinde savunma haklarını avukatlar marifetiyle yapmalarını ben de bu vesileyle tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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