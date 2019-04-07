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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.04.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül’den önemli açıklamalar

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde, siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin de huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, sahibidir. Yürütme burada söz sahibi değildir." dedi.

Bakan Gül, nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti. Noterde nüfus cüzdan örneği işlemini yapan Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.     

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın elleri oy çuvallarının içinde ne aramaktadır?" eleştirisine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine  Gül, "Türkiye'de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Milletin iradesi de neyse herkesin saygı duyması gereken bir iradedir. Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin de huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, sahibidir. Yürütme burada söz sahibi değildir." diye konuştu.     

Türk milletinin yetkisini kullandığını aktaran Abdulhamit Gül, şunları söyledi:     

"Elbette kararı da bu konudaki itirazları da karara bağlayacak olan seçim kuruludur, Yüksek Seçim Kuruludur. Dolayısıyla idarenin bu konuya ilişkin  herhangi bir dahli olmaz. Kimin iradesi yansıdıysa, burada A partisi B partisi değil, vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir. Yüksek Seçim Kurulu da hangi düşünce, irade yansımışsa onu sayacaktır. Bu süreç de tüm siyasi partilerin denetiminde zaten Yüksek Seçim Kurulu çerçevesinde yine yürümektedir."     

"BU DÜŞÜNCE ELBETTE DEĞERLİDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimle ilgili önerisi hakkındaki soruya  Gül, "Bu düşünceler elbette değerlidir. Yasama, parlamento bunun için vardır. Bu öneriler değerlendirilip, mutlaka Meclis'in takdirinde uygun görülmesi halinde elbette kanunlaşacaktır, kanunlaşabilir. Bunların hepsi çok değerli önerilerdir. Tabii Meclis'in takdirindedir." yanıtını verdi.     

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