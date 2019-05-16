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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.05.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül’den ‘Öcalan’ açıklaması

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Adalet Bakanı Gül’den ‘Öcalan’ açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi ile ilgili bir açıklama yaparak “Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin, "Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi." dedi.

Gül, Avrupa İşkencenin Önleme Komitesi üyelerini kabulünün ardından gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.     

Heyetle yapılan görüşmeleri anlatan Gül, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak komitenin denetimine, görüşüne açık olduğunu belirtti.     

Gül, şeffaf bir ülke olan Türkiye'nin, cezaevleri, özgürlükler konusunda da Avrupa Konseyi ve uluslararası sözleşmeler çerçevesindeki her türlü yükümlülüğü yerine getiren ülke olduğuna işaret etti.     

İhlallerin yaşanmaması, insan haklarının, özgürlüklerin genişlemesi, korunması anlamında kurumlarla iş birlikleri yapıldığını aktaran Gül, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans tanıdıklarını vurguladı.     

Bakan Gül, bu konuda 2012'den itibaren önemli mesafeler katedildiğini söyledi.     

"HAK İHLALİNE İZİN VEREMEYİZ"     

İşkence ve kötü muamele konusunda uluslararası kuruluşların denetimler yaptığına dikkati çeken Gül, bakanlığın, cezaevi yönetimlerinin hassasiyetini sürdürdüğünün altını çizdi.     

Bakan Gül, "Hiçbir şekilde hiçbir kişinin keyfi tutumunu asla kabul edemeyiz, bu konuda hak ihlaline izin veremeyiz. Bu konularda adli, idari soruşturmalar yapılmakta, varsa ihlaller, kötü, keyfi uygulamalar, gerekli müeyyideler yapılmaktadır." diye konuştu.     

Görüşmenin verimli geçtiğine değinen Gül, bu tür ilişkilerin devamının Türkiye adına faydalı olduğunu belirtti.     

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesine ilişkin soru üzerine Gül, hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesinin kanuni bir hak olduğunu anımsattı.     

İnfaz Kanunu'nun hükümlülerin avukatlarıyla görüşme hakkını düzenlendiğini bildiren Gül, Kanunda belli güvenlik riskinin oluşması hallerinde görüşmenin sınırlandırılabileceğine de düzenlediğini anlattı.     

"AVUKATININ GÖRÜŞMESİ DE HUKUKEN SÖZ KONUSU OLDU"     

Bu sınırlamanın, kısıtlamanın yargının denetimine açık olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:     

"Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi. Hukuken bu konudaki engeller kalktıktan sonra avukatının görüşme imkanı da hukuken söz konusu olmuştur."     

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin Türkiye'de yaptığı temasların sorulması üzerine Gül, heyetin farklı cezaevlerini ziyaret ettiğini, gidilecek yerleri komitenin belirlediğini dile getirdi.     

Abdulhamit Gül, yapılan ziyaretlere ilişkin şunları kaydetti:     

"İstanbul, Diyarbakır, Silivri, Şanlıurfa cezaevlerine gidildi, İmralı'ya da gidildi, orayı da ziyaret ettiler. İlgili şahıs, tutuklu, mahkumlarla görüşmeler sağlandı. Genel itibarıyla da daha önceki ziyarete göre olumlu gelişmeler olduğunu da ifade ettiler. Biz işkence, kötü muameleye sıfır tolerans anlayışıyla çıkmış, özgürlükçü, demokrasiyi geliştiren bir anlayışla yola devam edeceğiz. Bu konudaki eleştiri ya da önerileri de dikkatle takip edeceğiz."     

Heyette yer alanların teröristbaşı Öcalan'la görüşüp görüşmediği sorusuna Adalet Bakanı Gül, "İmralı ziyareti oldu." yanıtını verdi.     

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