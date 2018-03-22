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    Adalet Bakanı Gül'den Mehmet Aydın açıklaması

    AA
    22.03.2018 - 14:02 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Gül, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Adalet Bakanı Gül, 'Bu kişiyle ilgili kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır. Nerede olursa olsun, uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır.' dedi.

    Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, üyelerine gönderdiği ses kaydında Uruguay'da olduğunu söylemişti. Ancak son çıkan haberlerin ardından Uruguay'dan da kaçtığı iddia edilmişti.

     

    Etiketler: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , Çiftlik Bank dolandırıcılığı , Mehmet Aydın , gündem
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