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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.03.2019 - 01:47, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den "Karadzic" mesajı

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Adalet Bakanı Gül'den "Karadzic" mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararına ilişkin, "Srebrenitsa soykırımı modern Avrupa tarihinde kara bir lekedir. Hiçbir mahkeme kararı vicdanlardaki yarayı kapatamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, sosyal medya sitesi Twitter hesabından Karadzic'in müebbet hapse mahkum edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Gül, "Srebrenitsa soykırımı modern Avrupa tarihinde kara bir lekedir. Hiçbir mahkeme kararı vicdanlardaki yarayı kapatamaz. Bununla birlikte Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi'nin Radovan Karadzic'e ömür boyu hapis kararı memnuniyet verici. Biraz olsun teselli bulan Srebrenitsa'nın acılı annelerine selam olsun!" ifadelerini kullandı.

73 YAŞINDAKİ KARADZİC'E MÜEBBET

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, 2016'da Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılmıştı.

ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, daha önce verilen 40 yıl hapis cezası kararını bozarak 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

Konsey, Karadzic'i 1995'te Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırdı.

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