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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.02.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den helikopter kazasına ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Gül'den helikopter kazasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Dünkü helikopter kazasında ahirete uğurladığımız kahraman askerlerimizi, Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyorum. Başımız sağolsun, milletimiz böyle acılar yaşamasın" dedi. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla, “Hükümlü ve Tutukluların Mesleki Yeterliliklerinin Belgelendirilmesi”ne ilişkin protokol imza töreni düzenlendi. Toplantıda konuşan Bakan Gül, konuşmasının başında dün İstanbul Çekmeköy'de düşen askeri helikopter kazasında şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle bir acı yaşanmamasını temenni etti.

Ceza infaz kurumlarının her yönüyle bir hayat okulu olduğunu belirten Gül, burada geçirilen bir günün dahi bir ömre bedel tecrübelerin yaşandığı mekanlar olduğunu söyledi. Devlet olarak suçlunun cezasını çekmesinin yanında topluma dönüşünü sağlamanın da temel hedef olduğunu aktaran Gül, protokolün bu manada önemli bir yeri olduğunu ifade etti. 

"TUTUKLULARA ÜCRET ÖDENMEKTE"

Hak edenin hak ettiğini aldığı bir ortama adalet duygusu denildiğini dile getiren Gül, toplumda huzursuzluk çıkaran ve suç işleyen kişilerin suçlarını çekmesi gerektiğinin altını çizdi. Gül, "Cezasını çeken bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aileleri, akrabalarının bunun ceremesini çekmemesi gerekir. Bunun da yolu bu kişilerin topluma ıslah edilerek kazandırılmasıdır" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu suçundan yaklaşık 60 bin tutuklu hükümlü olduğu bilgisini veren Gül, bu kişilerin cezasını çektikten sonra topluma karışması ve suç makinesi olarak görülmemesi noktasında bu tür çalışmaların önemli olduğunu söyledi. Eğitim ve öğretimin anayasal bir hak olduğunu anımsatan Gül, bu hakkın cezaevlerinde de sağlanmasının devletin bir görevi olduğunun altını çizdi. İstatistiklere bakıldığında Aralık 2018 itibariyle 58 bin hükümlünün meslek edindirme kurslarından yararlandığını ifade eden Gül, "301 ceza infaz kurumu bünyesinde 180'den fazla iş kolunda faaliyetler sürdürülmektedir. Mesleki eğitim sürecinde tutuklulara ücret ödenmekte ve daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla kâr payı da verilmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki bakan işbirliği protokolünü imzaladı. Protokol kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen eğitimlere katılmış hükümlüler, Adalet Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde sınava alınarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sertifikalandırılacak. 

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