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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.10.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül’den flaş açıklamalar

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kaşıkçı soruşturması ile ilgili “Aramalar için Suudi devletinin onayı beklendi. Süreç dikkatli bir şekilde yürütülüyor. En kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz” dedi. Bakan Gül açıklamasında "29 Aralık'ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapacağız" duyurusunda da bulundu.  Bakan Gül ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı ile ilgili de “Bizim için ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerin ötesi teferruattır. Bizim için çok anlamlı, değerli bir konu değil" ifadelerini kullandı.

Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor. Soruşturmayı Adalet Bakanlığı değil, savcılık yürütüyor. Tüm bunlarla ilgili konuşulanların ötesinde ne olduğunu savcılık makamı takdir edecektir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hukukun gereği neyse, uluslararası hukukun gereği neyse yapacaktır.

Cumhurbaşkanımız başından beri bu iradeyi ortaya koydu. Viyana sözleşmesinden kaynaklanan bazı durumlar var.

Bir konsolosluk binası herhangi bir yer değildir. Burada konsolosluk binasında bir şey var, savcı hemen buraya gireceğim diye karar veremiyor. Burada da muhattap devletin rızası savcılık makamını sınırlandırıyor.

Olayı soruşturan adli mercilerimizdir. Delilleri toplayan değerlendiren adli mercilerdir.

Somut olayla ilgili iddialar yazılanlar bir kesin sonuca ermeden bir konuda şöyle olmuştur dememiz mümkün değil… Ancak bir delil olduğu zaman o ülkeden iadesi talep edilir ya da kırmızı bülten çıkarılır.

Tüm bunlarla ilgili konuşulanlarla ilgili savcılık hukukun gereği neyse onu yapacaktır.

BRUNSON KARARI…

Çok tartışıldı ve konuşuldu. ABD’nin de davayla ilgili kabul edilemez açıklamaları oldu. Türk yargısı bu konuda kararını alırken hiçbir yerden herhanngi bir baskı ve talimatla vermiş değildir. Başından itibaren bu süreç böyle başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır. Bağımsız mahkeme kararını verdi.

Bu kişinin beraat etmedi. Yurt dışı çıkış yasağı kalktı ve bir mahkumiyet kararı verildi. İddialarla ilgili bir mahkumiyet kararı çıktı, suçlu bulunmuştur.

Mahkeme suç vasfını belirlerken cezayı neye göre verdi, bu gibi ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Bu konuda gerekçeli kararı beklememiz doğru olacaktır.

AF TEKLİFİ…

Bu konu Meclisimizin takdiridir. Biz, bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlara göre bir çalışmayı sürdürüyoruz. Özellikle suç ve ceza dengesini sağlayacak farklı infaz süreleri üzerine çalışıyoruz. Ama belli bir olgunluğa erişmeden bir açıklama yapmak doğru olmaz. Biz teknik verilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz ancak bu konuda temel hassasiyetimiz toplumla aynı.

CHP’NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ…

Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir.

FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır.

DEAŞ'la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü var.

Tayyip Erdoğan, Doğu, Güneydoğu için çok büyük bir mana ifade etmektedir, AK Parti büyük bir anlam ifade etmektedir. O bölgede de tüm Türkiye'de de, AK Parti bir Türkiye partisidir, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum.

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