Adalet Bakanı Gül'den Eylül cinayetiyle ilgili açıklama

Gül, mazbatasını almak için geldiği Gaziantep Adliyesi önünde gazetecilerin Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin sorularını yanıtladı.



"CÜMLE KURMAKTA ZORLANIYORUZ"



Olayla ilgili yaşadığı üzüntüyü "Bir baba, bir adalet bakanı ve milletvekili olarak bu menfur olayla ilgili öfkemizi dile getirecek cümle kurmakta zorlanıyoruz" diyen Gül, şöyle devam etti:



"Olayın faili veya failleriyle ilgili soruşturma süreci en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır. Yargı makamları konuyla ilgili soruşturmayı yapmaktadır. Bizler de bu konunun takipçisi olacağız. Olayla ilgili bir tutuklu ve gözaltılar söz konusu. İlgili makamlar ifadeleri ve gerekli incelemeleri yaptıktan sonra durum tüm yönleriyle açıklanacaktır. Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur. Adli tıp makamları incelemelerini devam ettirmektedir. Bu olayla ilgili sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir."



Gül, olayla ilgisi bulunanların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirterek, kimsenin bundan şüphe duymamasını istedi.



CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARINA İLİŞKİN YASA TASARISI



Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarının hatırlatılması üzerine Gül, bu konuda AK Parti olarak cezaları artırdıklarını bildirdi. Gül, bu konuda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla komisyon kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Özellikle suça giden sebepleri engelleyecek, caydıracak neler olabilir bunları ortaya koyduk. Faillerin mağdur veya yakınlarıyla irtibata geçebileceği, ortamlarda bulunabileceği gelişmeleri engelleyecek çalışmalardan tutun da cezaları, infazları artıracak çalışmalara kadar tüm düzenlemeleri yaptık. Bu husus, Meclisimizin ilk gündem maddelerinden birisi olacak. Biliyorsunuz tasarıyı meclise sevk etmiştik ama meclisin tatile girmesiyle yasalaşmamıştı. İlk dönemde bu konu kanunlaşacaktır."

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