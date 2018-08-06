Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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DHA
06.08.2018 - 19:30, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması

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Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı alanında planladıkları bir takım değişiklikler kapsamında 1 Ocak'tan itibaren açılan davalar için süre kotası verileceğini duyurdu. Alt yapının tamamlandığını belirten Gül, "Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedef koyduk. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hakim eğitime alınacak" dedi.

İstanbul'da yapılan “Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde konuşan Gül, program sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. Bir öğrenicinin sorusu üzerine Adalet Bakanı Gül, yargı alanında bir takım değişiklikleri planladıklarını anlattı. Yaklaşık 6 -7 aydır çalışmaların sürdüğünü belirten Gül konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız bu hafta açıkladılar, bizim üzerinde yaklaşık 6-7 aydır çalıştığımız ve adli yıl başladığında 3 Eylül'de uygulamaya girecek bir uygulamamamız var. Dava açılınca vatandaş bir dava açtı. Diyelim ki, tazminat davası. Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Türkiye'de süre kaç gün, 200 gün. Olması gereken kaç gün 200 gün. Biz bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedef koyduk. O süreyi aştı vatandaşımız. Yaklaşık 600 dava konusunu belirledik, bunları hakim ve savcılara bildirdik, herkes biliyor. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek. Hakim gerekirse eğitime alınacak"

DAVA SÜRELERİ BELLİ OLACAK
1 Ocak'tan itibaren açılan davalar için süre kotası verileceğini söyleyen Gül, "Böyle bir çalışma başlattık. 1 Ocak'tan itibaren vatandaşımız davasını açtığında eline belgeyi vereceğiz. Dava açarken davayı açan kişinin elindeki belgede senin davan 1 Ocak'ta açtıysa, 30 Haziran'da tamamlanacak gibi bir hedef süre vereceğiz. Kendimizi onunla yarıştıracağız" şeklinde konuştu.

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