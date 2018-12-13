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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
13.12.2018 - 19:14, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül’den AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına tepki

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Adalet Bakanı Gül’den AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM’in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklamasını haklı gördükten sonra tutuklamanın siyasi nedenle olduğunu açıklamasının kabul edilemeyeceğini belirterek “AİHM tutuklamanın makul suç şüphesi yerinde olduğunu tespit etmiştir. Elbette bu konuyla ilgili siyasi, nedenle demesi kabulü mümkün değildir.” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar konusunda açıklamada bulundu. Bakan Gül, "İtiraz üzerine AİHM mahkemenin vermiş olduğu karara, milletvekili dokunulmazlığı kararının hukukun üstünlüğü yasa belirleyici, orantılık ilkelerine aykırı olduğu, keyfi olduğu, bu nedenle tutuklanmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin itirazlarda bulunuyorlar. Bu itirazı AİHM dayanaktan yoksun olduğu için kabul edilemez buluyor.” ifadesini kullanarak “Türkiye'nin Türk mahkemesinin vermiş olduğu kararı hukuka aykırı olduğuna ilişkin şikayetlerin 'hukukun üstünlüğüne yasal belirlilik vardır, orantılılığa uyulmuştur, keyfi değildir, tutuklama hukuka uygundur' diye AİHM karar veriyor. 'Makul suç şüphesi olmaksızın tutuklandığına' ilişkin esastan inceliyor. 'Makul suç şüphesi yok ve tutuklandı' diye bir iddia var. AİHM bakıyor, esastan inceliyor, başvuranın suç işlediği yönünde bağımsız bir gözlemci ikna edici şekilde makul suç şüphesi bulunduğunu AİHM tespit ediyor. 'İfade özgürlüğü ihlal edildi' iddiası var. AİHM, 'ifade özgürlüğü ihlal edildi, iddiasını incelemeye bile gerek duymadım' diyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Gül, açıklamasına şöyle devam etti:

“’Avukatı hakkında soruşturma açılması nedeniyle AİHM'e başvuru Türkiye tarafından engellendi' iddiası dile getiriliyor. Türkiye'nin sözleşmeden kaynaklı yükümlülükleri yerine getirdiği belirtilerek, iddia dikkate alınmıyor. Anayasa Mahkemesi tutukluluğu incelemesi için hızlı denetim yapmadığı iddiası yerinde değildir, sözleşme ihlal edilmiştir. AİHM uzun yetersiz gerekçeyle tutukluluğun devamı, Meclis çalışmalarına katılamaması sebebiyle serbest seçim hakkının ihlali ve siyasi tartışma özgürlüğü kısıtlama amacıyla tutuklamanın siyasi amaç olduğu tespitini yapıyor. AİHM olarak bir tutuklamayı haklı görüyorsanız, ‘tutuklama yerindedir, makul suç şüphesi vardır’ diyorsanız, bu tutuklama siyasi nedenle olmuştur, diyemezsiniz. Asla böyle bir şey kabul edilemez. AİHM tutuklamanın makul suç şüphesi yerinde olduğunu tespit etmiştir. Elbette bu konuyla ilgili siyasi, nedenle demesi kabulü mümkün değildir. O esnada hala derdest olan bir konuda yargılama devam ediyor. İç hukuk yolları tüketilmeden yapılmıştır."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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