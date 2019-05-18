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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.05.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den 19 Mayıs mesajı

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Adalet Bakanı Gül'den 19 Mayıs mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, "19 Mayıs 1919 milletimizin uyanışının, devletimizin doğuşunun miladıdır. Bağımsızlık mücadelemizin başlangıcının 100. yılını hep birlikte yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin korunması, demokrasimizin gelişmesi, özgürlüklerin geliştirilmesi ve ülkemizin her alanda muasır medeniyetler seviyesine çıkarılması temel hedefimizdir" diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Gençlerimizin inancı, heyecanı ve çalışkanlıkları; milli değerler etrafında sergiledikleri birlik ve beraberlik, ülkemizin her alanda daha ileri seviyelere ulaşacağına olan inancımızı daha da artırmaktadır. 100 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Bu toprakları bize vatan yapan bütün gazilerimize rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, millet olarak daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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