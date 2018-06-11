Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Adalet Bakanı Gül: Türkiye'ye teşekkür ederek Suriye'ye dönüyorlar

    Adalet Bakanı Gül: Türkiye'ye teşekkür ederek Suriye'ye dönüyorlar

    AA
    11.06.2018 - 11:59 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Suriye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale geldikçe misafirlerimiz kendi vatanına, toprağına gitmek istiyor. Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyorlar" dedi.

    Gül, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Gaziantep'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacıların bir bölümünün bayram vesilesiyle valiliklerden aldıkları izinle Suriye'ye gittiğini anımsattı.

    Terörden arındırılan bölgelerde bayramı geçirecek Suriyelilerin bir bölümünün geri dönmeyeceğini belirten Gül, Türkiye'nin bu süreçte komşuları için büyük fedakarlıklara katlandığını vurguladı.

    "Suriye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale geldikçe misafirlerimiz kendi vatanına, toprağına gitmek istiyor. Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyorlar." diyen Bakan Gül, geçen bayramlarda ortalama 40-50 bin civarında sığınmacının ülkesine gittiğine ancak bir bölümünün geri dönmediğine işaret etti.

    Bakan Gül, bu yıl durumun farklı olduğuna dikkati çekerek, "Ortam güvenli oldukça bayram için gidenler orada kalabiliyor. Bir anlamda keşif için gidiyorlar. CHP Genel Başkanının bu konudaki yaklaşımını şiddetle kınıyorum. İnsani değildir, gerçek değildir. Realite ortada. Güvenli oldukça Türkiye'ye teşekkür ederek gidiyorlar, orada hayatlarına devam ediyorlar. Umudumuz en kısa zamanda Suriye'nin güvene kavuşması." diye konuştu.

    MENBİÇ MESELESİ

    ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonucu Münbiç'te önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Gül, şunları kaydetti: "Menbiç'te çok önemli adımlar atıldı. Hem Türkiye'de hem yurt dışında bu tür temaslarla pozitif anlamda ülkemizin kazan kazan politikası çerçevesinde önemli gelişmeler oluyor. Suriyeliler de kendi ülkelerine güvenli şekilde döneceklerdir. Ama biz bu konuya insani temelde yaklaştık."

    Etiketler: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri