Adalet Bakanı Gül, TEKNOFEST'i ziyaret etti: 'Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdalet Bakanı Gül, TEKNOFEST'i ziyaret etti: 'Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek'
GeriGündem Adalet Bakanı Gül, TEKNOFEST'i ziyaret etti: 'Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
22.09.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül, TEKNOFEST'i ziyaret etti: 'Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adalet Bakanı Gül, TEKNOFEST'i ziyaret etti: 'Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TEKNOFEST'in Türkiye'nin milli güvenliği için çok önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Ne zaman lazım olsa dışarıdan bize mermi vermediler, bize uçak satmadılar. Hala biliyoruz, F-35'lerle ilgili sıkıntıyı. Kendi paramızla bile bize vermiyorlar ama kötü mal sahibi insanı ev sahibi yaparmış. Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek." dedi.

Bakan Gül, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul) kızı Serra Gül ile birlikte ziyaret etti.

Atatürk Havalimanında düzenlenen festivale uğrayan Gül'ü burada Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar karşıladı.

Bakan Gül, ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkan Milli Uçan Araba "Cezeri"nin yer aldığı platforma uğrayarak incelemelerde bulundu. Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın platformunu da ziyaret eden Bakan Gül, teknik özellikleri hakkında bilgi edindi.

Daha sonra Robotik Yarışmaları alanına geçen Gül, TEKNOFEST'in ilk gününden bu yana geliştirdikleri projelerle yarışmalarda ter döken gençleri ziyaret etti. Gül, yarışmacıların tasarladıkları robotları inceledikten sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Gül, sohbet ettiği vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

İçişleri Bakanlığının standına da uğrayan Gül'ü, Jandarma Komutanlığının rütbeli askerleri karşıladı. Gül ve beraberindekiler ile alanda toplanan vatandaşlar, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri tarafından operasyonlarda görev almak üzere eğitilen Golden ve Belçika Malinois cinsi arama kurtarma köpeklerinin gösterisini beğeniyle izledi.

Adalet Bakanı Gül, TEKNOFESTi ziyaret etti: Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiyenin uçuşunu kimse engelleyemeyecek
"Yükselen, daha güçlü Türkiye var"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TEKNOFEST ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, festivalin çok muhteşem ve gurur verici bir tablo olduğunu söyledi.

Gül, savunma sanayide dışarıya bağımlı olan bir Türkiye'den, artık kendi savunma sanayisini yapar hale gelmenin Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü ve geliştiğini göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Gül, TEKNOFESTi ziyaret etti: Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiyenin uçuşunu kimse engelleyemeyecek
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dışa bağımlı değil, kendi ayaklarımız üzerinde savunmamızı, güvenliğimizi daha da sağlam temeller oluşturmak için çok önemli adımlar attık." diyen Gül, şöyle devam etti:
"İşte Atak helikopterleri, işte İnsansız Hava Aracı, Akıncı, Bayraktarların önderliğinde çok önemli gelişmeler yaşadık. Türk Teknoloji Vakfı'na, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hazerfan Ahmet Çelebiler, Cezeriler, Vecihi Hürkuşların ruhu, onların manası burada. Şunu söylüyoruz, Türkiye uçuşa geçmiştir, Türkiye'ye kimse ayak bağı olmasın. Ayak bağı olmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye uçuşa geçmiştir, artık hedef rotası daha yukarılarda, daha yükseklerdedir. Yükselen bir Türkiye, daha güçlü Türkiye vardır. Bu mesajı veriyor."

Adalet Bakanı Gül, TEKNOFESTi ziyaret etti: Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiyenin uçuşunu kimse engelleyemeyecek
"Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek"

Bakan Gül, 50 binin üzerindeki öğrencinin festivale katılma konusundaki arzularına da dikkati çekerek, "10 binin üzerinde yarışmaya yine katılan arkadaşlar var. Burada, Türkiye'nin geleceğinde çok önemli isimler yetişecek." dedi.

Adalet Bakanı Gül, TEKNOFESTi ziyaret etti: Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiyenin uçuşunu kimse engelleyemeyecek

TEKNOFEST'in Türkiye'nin milli güvenliği için çok önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Gül, "Gençlerimizi, çocukları, daha da buraya vakit ayırmalarını bekliyoruz. Festivale destek vermeleri, bu coşku çok önemli. Çünkü Türkiye, ne zaman lazım olsa dışarıdan bize mermi vermediler, bize uçak satmadılar. Hala biliyoruz, F-35'lerle ilgili sıkıntıyı. Kendi paramızla bile bize vermiyorlar ama kötü mal sahibi insanı ev sahibi yaparmış. Bizler, milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek. Çok tebrik ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Adalet Bakanı Gül, TEKNOFESTi ziyaret etti: Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiyenin uçuşunu kimse engelleyemeyecek


 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Neslican son yolculuğuna uğurlandı
Boğaz'da hareketli dakikalar! Tekne battı...
‘Oğlunu götürdük, PKK’ya verdik dediler…’
Cephaneliği böyle yağmalamışlar! Şok görüntüler ortaya çıktı...