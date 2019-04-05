Adalet Bakanı Gül: Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır

Çeşitli programlar için Sivas'a gelen Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Gül, seçimlerde milletin sandığa gittiğini ve iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Gül, AK Parti'nin, millet iradesini merkeze almış, millet iradesiyle yolculuk yapan ve milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımayan bir siyasi hareket olduğunu ifade etti.

Seçimlerin hayırlı olmasın dileyen Gül, sonuçlar kesinleştikten sonra göreve başlayacak tüm belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve muhtarlara başarı diledi.

"Türkiye çok güçlü seçim tecrübesi olan bir ülkedir. Demokrasisi güçlü bir ülkedir ve seçim tecrübesiyle birlikte büyük bir olgunlukta seçimleri gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullanan Gül, şöyle konuştu:

"Şu anda her seçimden sonra olduğu gibi seçim sonrasında baki olan itirazlar gerçekleştirilmektedir. Elbette seçimlere yönelik itirazlar tüm partilerce yapılmaktadır. Bu, anayasal ve yasal bir haktır. Siyasi partiler itirazlarını ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına ve nihai olarak Yüksek Seçim Kuruluna yapabilmektedir. Türkiye'de bu itiraz yolları açıktır. Kim bir usulsüzlük, kim bu konuda eksik, hatalı işlem olduğunu tespit ederse bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Tüm ilgililerin, siyasi partilerin bu sürece saygılı olması gerekmektedir. Türkiye, seçim mevzuatını Anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu denetiminde gerçekleştirmektedir. YSK da nihai kararı verecektir. Herkesin nihai kararı verinceye kadar itirazlarını yapma, hukuki haklarını kullanma elbette yetkisi vardır. Tüm siyasi partiler de bunu yapmaktadır. İtirazlar neticesinde şu parti ya da bu parti değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim de duruşumuz vatandaşın hangi iradesi ne şekilde tecelli ettiyse ortaya çıkmasıdır. Burada bir parti lehine değil, milletimizin tercihi lehinedir. Bir usulsüzlük, haksızlık varsa onun tespit edilmesini hepimiz istemekteyiz."

Gül, itiraz sürecinin her seçimde olduğu gibi kendi takviminde, normal usullerle ve şekillerle işlediğine dikkati çekti.

Olağanüstü ya da ilk defa bu seçimden sonra oluşan bir itiraz mekanizmasının ortaya çıkmadığını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Her seçimde bir itiraz usulü ve mekanizması vardır. Seçim kurulları da nihai karara bağlar. Dolayısıyla bu süreç sonunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye'de bu konuda son otoritedir. Hepimiz bu süreci saygılı bir şekilde bekleyip itirazlarımızı yapıp bu konuda A partisi, B partisi değil, milletimizin tercihi ne yöndeyse onun tescilli olmasını beklemeliyiz. Süreç de bu yönde işliyor. Demokrasiye saygı bu sürece saygıyı da gerektirmektedir. Herkes, tüm adaylar, tüm siyasi partiler bu sürece saygılı bir şekilde, demokrasiye saygılı bir şekilde süreci takip etmekte, soğukkanlı bir şekilde izlemesi ve sonucu beklemesi gerekmektedir. Kim kazanırsa da elbette herkes tebrik edecektir. Demokrasi budur, demokrasi milletin tercihinin yansımadır. Tüm bu süreçler sandık kurulundan ilçe, il seçim kurulu, YSK'ye kadar ve siyasi partilerin de denetiminde olmaktadır. Son sözü de YSK verecektir. Seçimler hayırlı olsun, milletimiz her şeyin en doğrusuna her zaman karar verir. Bu seçimlerde de yine karar vermiştir."