Adalet Bakanı Gül: Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdalet Bakanı Gül: Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır
GeriGündem Adalet Bakanı Gül: Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
05.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül: Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazlara ilişkin, "Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye'de bu konuda son otoritedir." dedi. 

Çeşitli programlar için Sivas'a gelen Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Gül, seçimlerde milletin sandığa gittiğini ve iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Gül, AK Parti'nin, millet iradesini merkeze almış, millet iradesiyle yolculuk yapan ve milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımayan bir siyasi hareket olduğunu ifade etti.

Seçimlerin hayırlı olmasın dileyen Gül, sonuçlar kesinleştikten sonra göreve başlayacak tüm belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve muhtarlara başarı diledi.

"Türkiye çok güçlü seçim tecrübesi olan bir ülkedir. Demokrasisi güçlü bir ülkedir ve seçim tecrübesiyle birlikte büyük bir olgunlukta seçimleri gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullanan Gül, şöyle konuştu:

"Şu anda her seçimden sonra olduğu gibi seçim sonrasında baki olan itirazlar gerçekleştirilmektedir. Elbette seçimlere yönelik itirazlar tüm partilerce yapılmaktadır. Bu, anayasal ve yasal bir haktır. Siyasi partiler itirazlarını ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına ve nihai olarak Yüksek Seçim Kuruluna yapabilmektedir. Türkiye'de bu itiraz yolları açıktır. Kim bir usulsüzlük, kim bu konuda eksik, hatalı işlem olduğunu tespit ederse bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Tüm ilgililerin, siyasi partilerin bu sürece saygılı olması gerekmektedir. Türkiye, seçim mevzuatını Anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu denetiminde gerçekleştirmektedir. YSK da nihai kararı verecektir. Herkesin nihai kararı verinceye kadar itirazlarını yapma, hukuki haklarını kullanma elbette yetkisi vardır. Tüm siyasi partiler de bunu yapmaktadır. İtirazlar neticesinde şu parti ya da bu parti değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim de duruşumuz vatandaşın hangi iradesi ne şekilde tecelli ettiyse ortaya çıkmasıdır. Burada bir parti lehine değil, milletimizin tercihi lehinedir. Bir usulsüzlük, haksızlık varsa onun tespit edilmesini hepimiz istemekteyiz."

Gül, itiraz sürecinin her seçimde olduğu gibi kendi takviminde, normal usullerle ve şekillerle işlediğine dikkati çekti.

Olağanüstü ya da ilk defa bu seçimden sonra oluşan bir itiraz mekanizmasının ortaya çıkmadığını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Her seçimde bir itiraz usulü ve mekanizması vardır. Seçim kurulları da nihai karara bağlar. Dolayısıyla bu süreç sonunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye'de bu konuda son otoritedir. Hepimiz bu süreci saygılı bir şekilde bekleyip itirazlarımızı yapıp bu konuda A partisi, B partisi değil, milletimizin tercihi ne yöndeyse onun tescilli olmasını beklemeliyiz. Süreç de bu yönde işliyor. Demokrasiye saygı bu sürece saygıyı da gerektirmektedir. Herkes, tüm adaylar, tüm siyasi partiler bu sürece saygılı bir şekilde, demokrasiye saygılı bir şekilde süreci takip etmekte, soğukkanlı bir şekilde izlemesi ve sonucu beklemesi gerekmektedir. Kim kazanırsa da elbette herkes tebrik edecektir. Demokrasi budur, demokrasi milletin tercihinin yansımadır. Tüm bu süreçler sandık kurulundan ilçe, il seçim kurulu, YSK'ye kadar ve siyasi partilerin de denetiminde olmaktadır. Son sözü de YSK verecektir. Seçimler hayırlı olsun, milletimiz her şeyin en doğrusuna her zaman karar verir. Bu seçimlerde de yine karar vermiştir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YSK Başkanı’ndan son açıklama: Süreç devam ediyor

'Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır'

'Sürekli olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı bir yaklaşım değil'

Maltepe ve Beyoğlu oylarıyla ilgili yeni karar