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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
24.10.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül: Çalışmalar devam edecek

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Adalet Bakanı Gül: Çalışmalar devam edecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracak çalışmalar devam edecek." dedi.

Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığının Ulus'taki tarihi binasında, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukların okuma alışkanlığı kazanmalarına ve kütüphaneleri etkin kullanabilmelerine yönelik iş birliği protokolünün imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun"a ilişkin soru üzerine, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki düzenlemelerin bir pakette bitmeyeceğini söyledi.

Belgede kanun veya mevzuatta ikincil düzenlemeler gerektiren konular bulunduğuna işaret eden Gül, yargı reformunun önemli etabının birinci yargı paketiyle kabul edilerek yürürlüğe girdiğinin altını çizdi.

Pakette düşünce ve ifade özgürlüğünü güçlendiren, ifade özgürlüğünü daha da teminat altına alan düzenlemeler bulunduğunu belirten Gül, değişiklikle kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet konularında mağdur haklarının daha da genişletildiğini söyledi.

En iyi reformun en iyi uygulamayla sağlanacağını vurgulayan Gül, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek seri ve basit yargılamaya ilişkin düzenlemeyle, mahkemelerde daha hızlı ve makul kararların alınmasına dair usul getirileceğine değindi.

"Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracak çalışmalar devam edecek." diyen Gül, 2 ve 3'üncü paketlerde de reform belgesindeki hususların bulunacağını dile getirdi.

Birinci paketin ceza yargılamasayla ilgili olduğunu, ikinci pakette de hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler bulunacağını aktaran Gül, bu düzenlemelerin de Meclisin takdiriyle hayata geçeceğine inandıklarını bildirdi.

İkinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine Gül, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

İnfaz düzenlemesine ilişkin soruya da Bakan Gül, "İnfaz düzenlemesi yargı paketinin haricinde bir uygulama. AK Parti olarak özellikle cezasızlık algısını kaldırıcı reformda bazı düzenlemeler var. İnfazla ilgili yaşlıların, kadınların infazın daha çağdaş bir şekilde evde, hafta sonu yapılması gibi birtakım düzenlemeler var. Burada infazla ilgili hususlar tabii Meclisin takdirinde, partilerin görüşündedir. Siyasetin vereceği kararla şekillenecektir. Bizler de takip edeceğiz." yanıtını verdi.

 

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