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    Adalet Bakanı Gül: 'Bir ayda 500 kişi memuriyete geri döndü'

    Hürriyet Haber
    12.06.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü" dedi.

    CNNTürk yayınında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sözlerinin satır başları şöyle:

    Akşamki yayında da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yalanlamıştır. Bu konuda herhangi bir gelişme söz konusu değil. Türkiye'de iade usulleri yargı makamları tarafından hazırlanmakta. Bakanlıktaki hakim arkadaşlarımız bu konuda çok yetkin hukukçular bunun çevirisini yapmakta, çünkü bu bir karşı devlet iletilmekte.

    500 KİŞİ GÖREVİNE DÖNDÜ

    230 kişilik bir savunma kurulu sistemi kurdu. Yargı ile diğer kurumlarla entegre oldu. Ama son 1 ayda 500 kişi görevine döndü OHAL Komisyonu kararıyla. Hatta bazı STK'lar dernekler de...

    Burada bizim temel arzumuz beklentimiz, kim neyi hak ediyorsa onu alsın. cezayı hak ediyorsa cezasını alsın, suçsuzsa da elbette ki beraatını tüm kamu adına bekliyoruz.

     

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