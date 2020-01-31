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AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 00:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti"

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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin, "Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk Bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ila üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz."

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