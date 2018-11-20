Adalet Bakanı duyurdu: O çalışmayı tamamladık...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önemli açıklamalar yaptı. Gül, "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül açıklamalarının devamında “ "Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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