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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.10.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Konuyu HSK inceliyor"

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Konuyu HSK inceliyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukat Ömer Kavili'nin, duruşma salonundaki tartışma nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmasına, ardından da tahliye edilmesine ilişkin, "Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesinde hüküm var. Kanun, 'Avukatlık görevinden doğan veya görev sırasında işlenen suçlardan dolayı avukatlar hakkındaki soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine yapılır' diyor. Son olayda bu izin prosedürü işletilmedi. Bu bir ihmal mi, yoksa yargı mercilerinin görev suçuna ilişkin bir yorumundan mı kaynaklanıyor, bu aşamada bilemiyoruz. Ancak HSK, konuyu inceliyor" dedi.

Bakan Gül, Kızılcahamam'da AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının yapıldığı otelde, tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Ömer Kavili'nin durumuna ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Avukat kökenli bir Adalet Bakanı olarak somut olayın ayrıntılarına ve işin esasına çok girmeden ilkesel düzeyde bir kaç noktaya dikkat çekmek isterim." ifadesini kullanan Gül, yargı mensuplarıyla avukatların, yaşanan olayda olduğu gibi karşı karşıya gelmelerinin arzu edilmeyen bir durum olduğunun altını çizdi.

"Hakim, savcı, avukat" üçlüsü olmadan yargılama faaliyetini yürütmenin mümkün olmadığını vurgulayan Adalet Bakanı Gül, yargılama faaliyetinin bu temel üç aktörünün hukuka bağlılık, karşılıklı saygı ve nezaket ölçüleriyle hareket etmesinin, kişisel olarak sadece kendisinin değil, tüm toplumun ortak beklentisi olduğuna dikkati çekti.

"Hiç kimsenin suç işleme imtiyazı yoktur"

"Hukuk devletinde hiç kimsenin suç işleme imtiyazı elbette yoktur." diyen Gül, "Önüne bir suç ihbarı gelmişse bunu işleme almak savcı için hak ve yetki olduğu kadar aynı zamanda bir görev ve sorumluluktur. Yargıyı, yargı mensuplarını ve avukatlarımızı gereksiz tartışmalardan uzak tutmak da hukuka ve usule riayetle olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, şöyle devam etti:
"Olayın hukuki olarak vasıflandırılması, delillerin takdiri, buna göre muhakeme işlemlerini yürütmek, yargı yetkisi içinde kalan konulardır. Yasal şartları olmuşsa ve ölçülü ise tutuklama gibi muhakeme tedbirlerine başvurmak da yine yargı mercilerinin görev ve yetkisindedir. Ancak bütün bu işlemlerin yine kanunda gösterilen usule uygun yürümesini temin etmek zorundayız. Eskiler 'usul esası mukaddemdir' derlerdi. Yine 'usul olmadan vusul' olmaz diye bir söz de vardır. Usule riayet etmediğiniz bir işi neticeye ulaştırmak mümkün olmaz."

"HSK konuyu inceliyor"

Avukatlık Kanunu'nda yer alan bazı hükümleri hatırlatan Gül, şunları kaydetti:
"Yargılama faaliyetlerinin bir parçası olması sebebiyle avukatlar hakkında da bazı usuli güvenceler öngörülmüş. Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesinde hüküm var. Kanun, 'Avukatlık görevinden doğan veya görev sırasında işlenen suçlardan dolayı avukatlar hakkındaki soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine yapılır' diyor. Son olayda bu izin prosedürü işletilmedi. Bu bir ihmal mi, yoksa yargı mercilerinin görev suçuna ilişkin bir yorumundan mı kaynaklanıyor, bu aşamada bilemiyoruz. Ancak HSK, konuyu inceliyor."

Süreç

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada, terör örgütü DHKP-C'ye üye oldukları gerekçesiyle 25 sanığın yargılandığı dava sırasında, Mahkeme Başkanı ile sanık avukatı Ömer Kavili arasında tartışma çıkmış, Mahkeme Başkanına yönelik itirazlarını sürdürmesi üzerine Kavili, görevli jandarma ekiplerince salondan dışarı çıkarılmıştı.

Bu sırada duruşma salonunda bulunan sanık avukatlarından Nadide Özdemir'in de Kavili ile jandarma ekipleri arasındaki arbedeyi cep telefonu ile görüntüye aldığı öne sürülmüştü. Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında Kavili ve Özdemir gözaltına alınırken, Kavili, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlilerine hakaret" suçundan tutuklanmış, Nadide Özdemir ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Avukatlar Hatice Bozkurt ve Adem Yıldırım, Silivri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin, Ömer Kavili hakkındaki tutuklama kararına itiraz ederken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da itiraz üzerine Ömer Kavili için adli kontrol şartıyla tahliye talebinde bulunmuştu.

Talepleri değerlendiren Silivri Sulh Ceza Hakimliği, "hakkında verilen tutuklama kararının belirtilen katalog suçlardan biri olmadığı, şüphelinin tutuklama için ölçülülük şartının bu suçlar için gerçekleşmediği, kaçma şüphesinin bulunmadığı, avukat ve sabit ikamet sahibi olduğu, yargılamanın bu aşamada tutuksuz yapılabileceği" gerekçelerini dikkate alarak, Kavili'nin her iki suçtan da adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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