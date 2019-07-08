Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş kimdir?
Uğurhan Kuş, Cumhurbaşkanlığı kararına göre 8 Temmuz 2019 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı görevine atanan isimler arasında yer aldı. Daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Uğurhan Kuş, biyografisi ile araştırılıyor. Peki, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, biyografisi ile araştırılıyor.
1973 yılında Sivas Yıldızeli ilçesinde doğan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan KUŞ, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Şebinkarahisar, Çelikhan, Dursunbey, Silivri Cumhuriyet Savcılığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini yürüten Uğurhan KUŞ son olarak Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulundu. Başsavcı Uğurhan KUŞ evli ve 3 çocuk babasıdır.
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