Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, AYM üyeliğine seçildi
ADALET Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; AYM üyeliğine, Anayasa'nın 146 ve 147inci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş seçildi.
Hakimlik mesleğini yıllarca layıkıyla ifa eden, Bakanlığımızda da Müsteşar ve Bakan Yardımcısı olarak hizmet eden Selahaddin Menteş'i, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesinden dolayı kutluyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 6 Temmuz 2019
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