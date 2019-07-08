Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Zekeriya Birkan kimdir?
8 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Zekeriya Birkan Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Daha önce Bursa Baro Başkanlığı görevini de gerçekleştiren Zekeriya Birkan, iki dönem AK Parti Bursa Milletvekilliği de yapmıştır. Peki, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan 1967 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı.
Avukat; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Akademisinde 2 yıl öğrenim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi Kurucu Başkanlığının yanı sıra pek çok sivil toplum örgütünde görev aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına hukuk danışmanlığı görevlerinde bulundu. Bursa Barosu Başkanlığı yaptı.
Orta düzeyde İngilizce bilen Birkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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