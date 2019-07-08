Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Şaban Yılmaz kimdir?
Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Şaban Yılmaz, 8 Temmuz 2019 tarihinde yeni görevine başladı. Rize doğumlu olan Şaban Yılmaz, Ceza Tevkif Evleri ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Peki, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Şaban Yılmaz, 1970 yılında Rize’de dünyaya geldi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.
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