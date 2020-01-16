MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdalar'daki faytonlar yaklaşık 70 milyon liraya İBB'ye geçecek
GeriGündem Adalar'daki faytonlar yaklaşık 70 milyon liraya İBB'ye geçecek 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 13:56,Son Güncelleme:/

Adalar'daki faytonlar yaklaşık 70 milyon liraya İBB'ye geçecek 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adalar'daki faytonlar yaklaşık 70 milyon liraya İBB'ye geçecek 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki tescilli fayton plakalarını yaklaşık 70 milyon lira karşılığında satın alacak. 

İBB'nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmüştü. Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu bugün İBB meclisinde gündeme gelecek. Rapora göre İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını satın alacak. Plaka başına 250 bin lira ödenecek. İBB satın alma için 69 milyon 250 bin lira ödeyecek. Ayrıca kimlik belgeli atlar da 4 bin lira karşılığında satın alınacak. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle