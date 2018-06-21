Adalar'daki atların durumu için önemli açıklama: 'Seçimden sonra bir karar verilecek'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CNNTürk canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Eroğlu'nun sözlerinin satır başları şöyle:

Özellikle geçen dönem bu hayvan haklarıyla alakalı bir kanun hazırladık. Aslında biz çok ciddi takipteyiz. Türkiye’de olmadığı kadar, bilhassa sokak hayvanları üzerine çalışma yaptık. Belediyelere maddi yardım arzu edenlere maddi destek de verdik. Bakım için yüzde 40’a kadar maddi hibe de veriyoruz. Aşılama, küpeleme, ameliyatlar için malzeme desteğini; Türkiye’de ilk defa biz mikroçip uygulaması getirdik. Sahipli mi sahipsiz mi nerede? Bunları tespit ediyoruz.

'MECLİS'TE MAALESEF GÖRÜŞÜLEMEDİ'

Biz bazı belediyelerle işbirliği yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte hayvan bakım rehabilitasyon mükemmel bir tesis kurduk. Balıkesir’de açılışını yapmıştım ben. Görenler hastane sanmışlar. Halbuki hayvan hastanesi, her türlü cihaz var. Biz hayvanlara çok önem veriyoruz.



Biz geçen dönem bu konuda bir çalışma yaptık, kanun tasarısı hazırladık. Tüm STK’lar, tüm parti grup başkanlarına komisyondaki arkadaşlarımızla güzel bir kanun tasarısı hazırladık. Meclis’te maalesef bu görüşülemedi. ‘Kadük’ diyoruz, bir sonraki döneme kaldı. Bu konuda Adalet Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı çalıştık. Cezalar var aslında, ama kasıtlı olarak kasten işkence yapan öldürenlere gerektiğinde bir cezai müeyyide düşünüyoruz. Buna karar verecek olan biz değiliz yüce Meclis.



'KAZA İLE OLMUŞ BİR HADİSE'

Operatör tutuklandı ama bunu kasten yapmadığı anlaşıldı, kaza ile olmuş bir hadise. Zaten ilgililer de bunu ifade ettiler. Hayvanları sevmek hepimizin vazifesi. Ama hepimiz hayvanları sevmemiz lazım. Bizim kültürümüzde var. Ne diyoruz? Yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü. Dolayısıyla biz bütün herkesin dünyada, çevrede bir görevi var. Kedim var, çok tatlı. Bunu tavsiye ederim, tam kucak kedisi. Bana da hemen alıştı.



ADALAR'DAKİ FAYTON SORUNU

Saatleri, yemlemesi vesaire dikkat edilmesi kanaatindeyiz. 6 saatten fazla çalışmaması, belli sürelerde dinlenmesi, bunlarla ilgili esasları faytonculara da bildirdik. Burada asıl olan şu, elektrikli uygulama da olabilir. Destek veririz faytonculara, onları da ihmal etmemek lazım. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız karar verdiği takdirde, biz zaten bu atları sıkı takibe aldık. Bölge müdürlüğündeki arkadaşlar takip ediyorlar. Atların da aşırı şekilde yorulmaması açısından, atların da hakları var. Bu hayvandır diye bunlara eziyet etme, aşırı yüklenme hakkımız yok. Zaten kültürümüz de buna müsaade etmiyor.

Tam karar vermiş değiliz, Cumhurbaşkanımızın talimatı nedir? Bakanlar Kurulu’nda bir görüşme olmadı. Seçimden sonra bir karar verilecek. Şu anda arkadaşlarımız da takip ediyor. Ben atları da çok severim. Yılkı atları vardı bunları koruma altına alan biziz. Helikopterle yem bırakıyoruz atlara.

Bir de yaban hayatı var. Biz burada sadece kedi ve köpekleri sokaklarda görüyoruz. Ama ormanlarda bambaşka bir dünya var. Onlar şehre inmesin, istedikleri meyveler ağaçlar dikiyoruz. Hayvanları korumak aynı zamanda bizim bakanlığımıza ait. Bu vazifeyi biz aldık.

SU VE SEL BASKINLARI… BARAJLARDAKİ SON DURUM

Şu anda içme suyu açısından hiçbir problemimiz yok. Biz hiçbir şehirde gerek içme, sanayi, kullanma suyu ve sulama suyunda bir sıkıntı yaşanmaması açısından dünyada en çok baraj inşa eden bir ülkeyiz. Görüyorsunuz, yarı kurak iklim bölgesinde, su ihtiyacının olduğu aylarda pek yağış düşmez. Düşse de yaz yağmuru olur, onun da faydası yoktur. Türkiye’de kış ve ilkbahar aylarında yağar.

Biz gerçekten büyük bir seferberlik yaptık. Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde olmasına rağmen 525 baraj, 1000 gölet ile bunlar olunca suyu biriktiriyoruz. Şu anda büyükşehirlerde doluluk oranları neredeyse yüzde 85-90.

Kilis’te bir sıkıntı ihtimali vardı. Kilis’e nüfusunun 1,5 katı bir mülteci, muhacir geldi. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hazırlıkları yaptık.

'ILISU BARAJI’NDA IRAK’IN İTİRAZI VAR'

Biz komşularımızla suyu hakça ve adil şekilde her iki ülkenin kalkınmasında lokomotif olmasını istiyoruz. Onlarla defalarca görüştük. 3 ay önce su tutmanın Irak tarafına bildirilmesi şeklinde talepleri oldu. Biz geçen sene Eylül ayında su tutacağımızı bildirdik. Geçen sene sayın Irak Başbakanı Türkiye’ye geldi ve talep ettiler. 44 yılın en kurak yılını yaşadık. 1972’de büyük bir kuraklık olmuş, 2017’de yine bir kuraklık oldu. Ama yaptığımız tesisler sayesinde Türkiye’de kimse su sıkıntısı yaşatmadık.



Iraklılar talep ettiler süreyi uzatalım diye. En son biz Ocak ayında su tutacaktık. Su kaynakları bakanı benden randevu istedi. '1 Haziran’da tutun' diye rica etti. Ben de Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza arz ettim. Irak’taki insanlar da bizim kardeşimiz, dolayısıyla 1 Haziran’a kadar beklettik. Ama 1 Haziran Cuma günü suyu kısmen tuttuk aslında. Fakat Cumhurbaşkanımıza haber iletilmiş 'Türkiye suyu kesti' diye. Cumhurbaşkanımız, kapakları tekrar açın diye talimat verdi. 1 Temmuz’da tekrar bakacağız.

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